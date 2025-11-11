Broncano arrasa con Rosalía: récord histórico de 'La revuelta' y líder frente a 'El hormiguero' y 'Las tentaciones’ ganan a 'Masterchef'

El duelo histórico de anoche entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero' con las entrevistas de Broncano a Rosalía y de Motos a Andy se salda con una victoria histórica para el programa de TVE, que marca el mejor dato de su historia al reunir a un fantástico 20,4% y 2.706.000 espectadores.

Sin embargo, este abultado resultado no hizo mella en 'El Hormiguero' que, aunque perdió el liderazgo, registró un 15,3% y 2.046.000 seguidores con la visita de Andy, un dato como los que habitualmente registra el show de Antena 3.

Tras la lucha de titanes en el access, 'La isla de las tentaciones' controló el resto de la noche con récord de temporada, alzándose hasta un gran 16,3% y 1.360.000 fieles.

Por su parte, 'Masterchef Celebrity' aguanta el embiste del programa de Sandra Barneda y registra un 14,5% en su gala, reuniendo frente al televisor a 705.000 personas.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 20,4% y 2.706.000

MasterChef Celebrity: 14,5% y 705.000

Telecinco

La Isla de las tentaciones: 10,1% y 1.344.000 / 16,3% y 1.360.000

Antena 3

El Hormiguero: 15,3% y 2.046.000

Renacer: 10,9% y 717.000

Cuatro

First Dates: 6,7% y 853.000 / 6,4% y 873.000

El Blockbuster: Transporter: 6,2% y 477.000

laSexta Clave: 5,2% y 617.000

El Intermedio: 5,8% y 798.000

El Taquillazo: Poker face: 4,1% y 322.000

La 2

Cifras y letras: 3,3% y 402.000 / 5,7% y 765.000 / 6,6% y 844.000

Cine Clásico: La vida de Brian: 3,3% y 422.000

Cine: Appaloosa: 2,8% y 175.000

LATE NIGHT

Telecinco

La Isla de las tentaciones: 10,4% y 410.000

Antena 3

Renacer: 6,8% y 164.000

laSexta

Cine: Richard Jewell: 4% y 104.000

Cuatro

Objetivo: París: 4,1% y 116.000

El Desmarque: 1,5% y 28.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,6% y 1.236.000

Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 820.000

Pasapalabra: 21,2% y 2.201.000

La 1

Directo al grano: 10,9% y 870.000

Valle Salvaje: 11,2% y 841.000

La promesa: 11,9% y 963.000

Malas lenguas: 12,1% y 1.113.000

Aquí la tierra: 13,6% y 1.455.000

Telecinco

El tiempo justo: 9% y 722.000

El diario de Jorge: 10,9% y 840.000

Agárrate al sillón: 8,3% y 727.000

GH: La vida en directo: 5,8% y 607.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,1% y 492.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 464.000

laSexta

Zapeando: 5% y 414.000

Más Vale Tarde: 6% y 473.000

La 2

Saber y ganar: 3,1% y 286.000 / 7,6% y 675.000

Grandes Documentales: 3,6% y 273.000

Malas lenguas: 7% y 552.000

Eva Longoria recorriendo México: 1,7% y 152.000 / 1,9% y 199.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,6% y 288.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 799.000

La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.635.000

La 1

La Hora de La 1: 17,4% y 320.000

Mañaneros 360: 15,5% y 463.000 / 12,4% y 990.000

laSexta

Aruser@s: 13,3% y 179.000 / 14,9% y 312.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 274.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,2% y 131.000

El programa de Ana Rosa: 11,2% y 276.000

Vamos a ver: 8,5% y 534.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,1% y 17.000 / 2,7% y 47.000 / 3,1% y 66.000

En boca de todos: 8,2% y 247.000

La 2

El cazador stars: 1% y 70.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.251.000

Telediario 1: 14,8% y 1.379.000

Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 919.000

laSexta Noticias 14H: 7,3% y 583.000

Noticias Cuatro 1: 7% y 483.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,8% y 2.448.000

Telediario 2: 14,9% y 1.821.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 902.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 748.000

Noticias Cuatro 2: 5,7% y 567.000

RÁNKING

Diario: La 1 (14,6%), Antena 3 (14,5%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).