Audiencias 10/11/2025
Broncano arrasa con Rosalía: récord histórico de 'La revuelta' y líder frente a 'El hormiguero' y 'Las tentaciones’ ganan a 'Masterchef'
La visita de la cantante a 'La revuelta' se salda con un gran 20,4% de share, récord histórico del programa.
El duelo histórico de anoche entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero' con las entrevistas de Broncano a Rosalía y de Motos a Andy se salda con una victoria histórica para el programa de TVE, que marca el mejor dato de su historia al reunir a un fantástico 20,4% y 2.706.000 espectadores.
Sin embargo, este abultado resultado no hizo mella en 'El Hormiguero' que, aunque perdió el liderazgo, registró un 15,3% y 2.046.000 seguidores con la visita de Andy, un dato como los que habitualmente registra el show de Antena 3.
Tras la lucha de titanes en el access, 'La isla de las tentaciones' controló el resto de la noche con récord de temporada, alzándose hasta un gran 16,3% y 1.360.000 fieles.
Por su parte, 'Masterchef Celebrity' aguanta el embiste del programa de Sandra Barneda y registra un 14,5% en su gala, reuniendo frente al televisor a 705.000 personas.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 20,4% y 2.706.000
MasterChef Celebrity: 14,5% y 705.000
Telecinco
La Isla de las tentaciones: 10,1% y 1.344.000 / 16,3% y 1.360.000
Antena 3
El Hormiguero: 15,3% y 2.046.000
Renacer: 10,9% y 717.000
Cuatro
First Dates: 6,7% y 853.000 / 6,4% y 873.000
El Blockbuster: Transporter: 6,2% y 477.000
laSexta
laSexta Clave: 5,2% y 617.000
El Intermedio: 5,8% y 798.000
El Taquillazo: Poker face: 4,1% y 322.000
La 2
Cifras y letras: 3,3% y 402.000 / 5,7% y 765.000 / 6,6% y 844.000
Cine Clásico: La vida de Brian: 3,3% y 422.000
Cine: Appaloosa: 2,8% y 175.000
LATE NIGHT
Telecinco
La Isla de las tentaciones: 10,4% y 410.000
Antena 3
Renacer: 6,8% y 164.000
laSexta
Cine: Richard Jewell: 4% y 104.000
Cuatro
Objetivo: París: 4,1% y 116.000
El Desmarque: 1,5% y 28.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,6% y 1.236.000
Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 820.000
Pasapalabra: 21,2% y 2.201.000
La 1
Directo al grano: 10,9% y 870.000
Valle Salvaje: 11,2% y 841.000
La promesa: 11,9% y 963.000
Malas lenguas: 12,1% y 1.113.000
Aquí la tierra: 13,6% y 1.455.000
Telecinco
El tiempo justo: 9% y 722.000
El diario de Jorge: 10,9% y 840.000
Agárrate al sillón: 8,3% y 727.000
GH: La vida en directo: 5,8% y 607.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,1% y 492.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 464.000
laSexta
Zapeando: 5% y 414.000
Más Vale Tarde: 6% y 473.000
La 2
Saber y ganar: 3,1% y 286.000 / 7,6% y 675.000
Grandes Documentales: 3,6% y 273.000
Malas lenguas: 7% y 552.000
Eva Longoria recorriendo México: 1,7% y 152.000 / 1,9% y 199.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,6% y 288.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 799.000
La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.635.000
La 1
La Hora de La 1: 17,4% y 320.000
Mañaneros 360: 15,5% y 463.000 / 12,4% y 990.000
laSexta
Aruser@s: 13,3% y 179.000 / 14,9% y 312.000
Al Rojo Vivo: 7,9% y 274.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,2% y 131.000
El programa de Ana Rosa: 11,2% y 276.000
Vamos a ver: 8,5% y 534.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,1% y 17.000 / 2,7% y 47.000 / 3,1% y 66.000
En boca de todos: 8,2% y 247.000
La 2
El cazador stars: 1% y 70.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.251.000
Telediario 1: 14,8% y 1.379.000
Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 919.000
laSexta Noticias 14H: 7,3% y 583.000
Noticias Cuatro 1: 7% y 483.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,8% y 2.448.000
Telediario 2: 14,9% y 1.821.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 902.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 748.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 567.000
RÁNKING
Diario: La 1 (14,6%), Antena 3 (14,5%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,6%).
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra