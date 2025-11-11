EXCLUSIVA YOTELE
Antonio Resines, insólito e inesperado fichaje de TVE como concursante de 'Top chef: dulces y famosos', presentado por Paula Vázquez: arrancan las grabaciones
El talent show de repostería promete un casting diverso y novedades tanto en la puesta en escena como en algunos elementos de su mecánica con respecto a 'Bake Off'.
TVE lo tiene todo a punto de caramelo para el arranque de 'Top chef: dulces y famosos', su nuevo talent show de repostería con personajes conocidos como aprendices, heredero de 'Bake Off: famosos al horno'. El espacio que produce Boxfish TV remara en estos días un casting muy diverso y llamativo, para el que ya ha llegado a un insólito acuerdo con Antonio Resines, que ha aceptado convertirse en el primer concursante, según ha conocido en exclusiva YOTELE.
Se trata de un perfil tan sorprendente como inesperado, ya que el veterano actor, de 71 años, debuta de esta manera como participante de un talent show en televisión, tras una larga carrera como intérprete en series de gran éxito como 'Los Serrano'. Su carácter ácido y divertido promete dar grandes momentos en las cocinas del concurso, además de mostrar sus dotes para la creacion y elaboración de todo tipo de postres.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, 'Top chef: dulces y famosos' estará presentado por Paula Vázquez y comenzará sus grabaciones en los próximos días, alargándose durante al menos dos meses. Su estreno está previsto para las primeras semanas de 2026.
Tras no renovar los derechos de 'Bake off', Boxfish TV se hizo con los derechos de producción y emisión de la marca 'Top chef', con la que ha adaptado su versión de creaciones pasteleras como relevo en la parrilla de TVE. Aunque la esencia de ambos es la misma, a todos los efectos se trata de otro formato distinto, que por tanto incorporará novedades tanto en la puesta en escena como en algunos elementos de su mecánica.
