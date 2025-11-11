Adrián Rodríguez anuncia que vuelve a ingresar en rehabilitación tras su última recaída

Adrián Rodríguez, conocido por su papel de DVD en ‘Los Serrano’ y David en 'Física o química', ha vuelto a ingresar en un centro de rehabilitación. El intérprete catalán, de 36 años, ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que reconoce que, tras meses creyendo haber superado su adicción, ha recaído. “Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad”, ha escrito.

El actor asegura que ha decidido retomar el tratamiento y desconectarse por completo de su entorno digital: “No hay un hasta pronto... solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y, sobre todo, pido disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré completamente incomunicado”.

Rodríguez, que alcanzó la popularidad siendo un niño y participó en ‘Supervivientes’ en 2018, ya había hablado abiertamente sobre sus adicciones. En el programa ‘Fiesta’, explicó que fue durante su paso por el reality cuando tomó conciencia de la gravedad de su situación. “Te das cuenta de que no puedes seguir con este tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo”, afirmó entonces.

En noviembre de 2024 celebró haber obtenido su primer título oficial como monitor en centros de atención a la drogodependencia, una decisión que tomó, según explicó, por lo mucho que había sufrido su familia durante su proceso. Sin embargo, ahora ha preferido detener todos sus proyectos y centrarse en su recuperación. “La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento”, ha concluido el actor, que firma el mensaje con su nombre completo.