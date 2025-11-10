Nuevos detalles del accidente de Cayetano Rivera: se fugó a pie y se negó a hacerse el test de alcoholemia
Según la Policía, el torero se marchó del lugar antes de ser localizado en su domicilio con síntomas de embriaguez.
Cayetano Rivera Ordóñez ha protagonizado un aparatoso accidente de tráfico en la noche del domingo que ha conmocionado a Sevilla y ha copado la actualidad de este lunes. El torero, según ha adelantado la periodista Marta Riesco y el periódico ABC, perdió el control de la furgoneta que conducía a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, impactando de lleno contra una palmera.
El vehículo quedó destrozado tras el fuerte golpe, y las primeras investigaciones apuntan a que Rivera circulaba a gran velocidad. “Debía ir bastante rápido, puesto que la palmera la arrancó de cuajo”, ha explicado el periodista Javier Chicote en 'El programa de Ana Rosa'. Según las mismas fuentes, el torero habría arrojado un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.
Un vecino alertó a la Policía Local tras escuchar el estruendo del impacto. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes no encontraron al conductor: “Se fugó del lugar del accidente”, explicaron desde la redacción del programa. Minutos más tarde, las autoridades identificaron que el vehículo pertenecía a Cayetano Rivera y se desplazaron hasta su domicilio. Allí lo localizaron con “claros síntomas de embriaguez” y le solicitaron que se sometiera a la prueba de alcoholemia, a lo que inicialmente se habría negado.
Ante esa negativa, la Policía Local procedió a denunciarlo por un presunto delito de desobediencia. Según informan fuentes policiales, el diestro acudió posteriormente por su propio pie a dependencias policiales para prestar declaración y aclarar los hechos. La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas del siniestro, que se ha convertido en uno de los temas más comentados del día en televisión y redes sociales.
