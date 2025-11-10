Audiencias 09/11/2025
El debate de ‘Gran Hermano’ debuta con flojos resultados frente a ‘Una nueva vida’, que lidera la noche
El espacio presentado por Ion Aramendi arranca con un 9,4%, quedando por detrás de la ficción turca de Antena 3 y del cine de La 1.
Telecinco estrenó este domingo el debate de ‘Gran Hermano’ con Ion Aramendi al frente, pero los datos no acompañaron el esperado regreso del formato. El espacio dedicado al reality marcó un 9,4% de share, muy por debajo de los registros alcanzados por el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ hace unas semanas, con el que pierde 2,3 puntos.
En el resto de ofertas dominicales, ‘Una nueva vida’ continúa consolidando su éxito en Antena 3 con un 11,2%, lo que supone una mejoría de 0,8 puntos respecto al domingo anterior. En La 1, ‘La película de la semana’ reunió un 9,7%con ‘Wonder Woman 1984’, cayendo ligeramente 0,3 puntos.
Por su parte, ‘Salvados’ vivió un repunte en laSexta con un 7,1%, aprovechando la entrevista a Víctor Manuel. En Cuatro, ‘Cuarto milenio’ celebró sus veinte años en antena con un 6,5%, mientras que ‘Al cielo con ella’ destacó en La 2 con un 3,5%, su segundo mejor dato de la temporada.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Wonder Woman 1984”: 979.000 (9,7%)
Cine “Morbius”: 481.000 (7,7%)
Antena 3
Una nueva vida: 995.000 (11,2%)
Telecinco
Gran hermano: El debate: 740.000 (9,4%)
laSexta
Salvados: 907.000 (7,1%)
Salvados: 460.000 (4,4%)
Salvados: 209.000 (3,4%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 549.000 (4,4%)
Cuarto milenio: 631.000 (6,5%)
La 2
Imprescindibles: 249.000 (2%)
Al cielo con ella: 386.000 (3,5%)
Cachitos de hierro y cromo: 168.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Flash (2023)”: 269.000 (8,4%)
Antena 3
Una nueva vida: 168.000 (6,7%)
laSexta
Salvados: 82.000 (2,9%)
Cuatro
Cuarto milenio: 268.000 (8,9%)
Fútbol americano: NFL “Los Ángeles Chargers – Pittsburgh Steelers”: 137.000 (8,4%)
La 2
Cachitos de hierro y cromo: 80.000 (2%)
Cachitos de hierro y cromo: 53.000 (2,7%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Seis días y siete noches”: 1.011.000 (10,8%)
Sesión de tarde 2 “Togo”: 929.000 (9,7%)
Sesión de tarde 3 “La isla de Nim”: 762.000 (7,5%)
Aquí la Tierra: 1.251.000 (11,1%)
Antena 3
Multicine “Navidad en la casa Bramble”: 986.000 (10,5%)
Multicine 2 “Una Navidad real”: 891.000 (9,3%)
Multicine 3 “Camino a la Navidad”: 839.000 (8%)
Telecinco
Fiesta: 791.000 (8,3%)
Agárrate al sillón: 820.000 (7,6%)
laSexta
La Roca: 421.000 (4,4%)
Cuatro
Home Cinema "Ultimátum a la Tierra": 852.000 (9,1%)
Home Cinema 2 "Terremoto (2018)": 623.000 (6,4%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 319.000 (3,5%)
Grandes documentales: 239.000 (2,5%)
Documentales de La 2: 229.000 (2,4%)
Beatus ille: 209.000 (2,1%)
Ciberdelitos: 157.000 (1,5%)
Argentina desde el aire: 212.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 104.000 (15,5%)
Vuelvo a empezar: 285.000 (15,1%)
Viaje al centro de la tele: 268.000 (9,2%)
Viaje al centro de la tele: 330.000 (9,8%)
Viaje al centro de la tele: 372.000 (10,1%)
D Corazón: 527.000 (8,9%)
Antena 3
Pelopicopata: 19.000 (2,7%)
Los más…: 73.000 (4,4%)
Los más…: 104.000 (3,2%)
Juego de pelotas: 181.000 (5,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 299.000 (7,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 522.000 (10,9%)
La ruleta de la suerte: 1.091.000 (16,2%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 75.000 (4,6%)
Got Talent España: 269.000 (8,3%)
¡Vaya fama!: 446.000 (7,5%)
laSexta
Equipo de investigación: 7.000 (1,2%)
Aruser@s weekend: 146.000 (7%)
Equipo de investigación: 205.000 (6,3%)
Equipo de investigación: 237.000 (6,9%)
Equipo de investigación: 224.000 (5,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (1,2%)
¡Toma salami!: 17.000 (1,9%)
Volando voy: 92.000 (6,3%)
Volando voy: 245.000 (8,5%)
Viajeros Cuatro: 331.000 (9,6%)
Viajeros Cuatro: 454.000 (10,5%)
La 2
UNED: 5.000 (0,9%)
Antiguas civilizaciones: 36.000 (4,2%)
Los conciertos de La 2: 61.000 (4,5%)
Medina: 23.000 (1,2%)
Buenas noticias TV: 29.000 (1,3%)
Shalom: 24.000 (1%)
Últimas preguntas: 75.000 (2,6%)
El día del señor: 209.000 (6,4%)
Pueblo de Dios: 165.000 (4,9%)
Saber vivir: 114.000 (3,2%)
Zoom tendencias: 111.000 (3%)
Flash moda: 67.000 (1,6%)
El escarabajo verde: 55.000 (1,1%)
¡Qué animal!: 49.000 (0,8%)
Saber y ganar: Fin de semana: 66.000 (0,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.684.000 (19,4%)
Telediario 1: 1.118.000 (12,8%)
Informativos Telecinco 15h: 807.000 (9,3%)
Noticias Cuatro 1: 527.000 (8,1%)
laSexta Noticias 14h: 446.000 (6,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.485.000 (12,2%)
Telediario 2: 1.424.000 (11,7%)
laSexta Noticias 20h: 863.000 (8,1%)
Informativos Telecinco 21h: 943.000 (7,9%)
Noticias Cuatro 2: 698.000 (6,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (10,1%), La 1 (10%), Telecinco (8%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,1%), La 2 (2,6%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,6%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%).
