Christian Gálvez rompe su silencio sobre su salida de Mediaset y reniega de haber producido 'Socialité'

Christian Gálvez ha estrenado una nueva etapa en Telemadrid, pero durante una entrevista con El Confi TV, no ha podido evitar hablar sobre su salida de Mediaset y los últimos años de su carrera. “Son cosas que tienes que aceptar, no te queda otra, pero lo vives con resignación”, asegura el presentador, que reconoce que “cuando colocaron 'Alta tensión' frente a 'Pasapalabra', nos iban a dar muchísimo tiempo y aguantamos 4 días. Nos quitaron un jueves haciendo un 14% de share.”

Gálvez considera que su equipo fue uno de los sacrificados en la cadena: “Tanto 'Alta tensión' como '25 palabras' tenían que dejar hueco a otros formatos, y aquí no me quiero meter... porque si no ya la lío parda. Sé el porqué, pero no entiendo por qué había que dejar paso a otras productoras y a otros formatos que necesitaban tener más sangre o más vida, mientras que nosotros fuimos los sacrificados porque éramos el equipo pequeño del concurso.”

Durante su etapa sin programa, el presentador afrontó la inactividad con gratitud: “A veces, te pagan por entregar tu talento al servicio de un programa y otras veces te pagan para que no regales tu talento a otra cadena. Ellos hacen un ejercicio de confianza y te pagan una pasta, por lo que siempre pongo la gratitud por delante.” Aun así, reconoce que “desde el punto de vista personal, te entran miedos porque ves que van entrando nuevas personas a la plantilla de la cadena y, si contratan a un perfil parecido al tuyo, aumentan tus inseguridades y te planteas si todavía vales para esto.”

Sobre su experiencia al frente de Fénix Media, Gálvez admite que “coger el relevo de 'Socialité' fue un punto de inflexión. Yo tenía una idea romántica de lo que podíamos hacer con la productora y está claro que me faltaba experiencia como empresario para entender la televisión. Compartíamos ilusión y visión de negocio, pero la realidad te acaba situando en otro campo. En mi caso, yo no terminaba de comulgar con la idea de producir todo tipo de formatos, porque yo tenía muy claro lo que quería hacer y lo que no. Yo me marché porque quería ser dueño de los productos que pudiera firmar. Entiendo que mis compañeros lo hicieran, pero yo no quería.”

Ahora, al frente de 'La tarde de Telemadrid', el presentador dice estar viviendo una etapa más reposada: “Lejos de encontrar política o humor, en Telemadrid vas a encontrar otra cosa. Tenemos historias personales, relatos de superación, pérdidas, sacrificios, perseverancia, pasión y mucha alma.”