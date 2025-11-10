Susto nocturno
Cayetano Rivera sufre un accidente de tráfico en Sevilla y habría dado positivo en el test de alcoholemia
El torero perdió el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf y colisionó contra una palmera.
El torero Cayetano Rivera Ordóñez protagonizó un aparatoso accidente de tráfico en la noche del domingo, 9 de noviembre, en Sevilla. La noticia fue adelantada en exclusiva por Marta Riesco a última hora del domingo y confirmada este lunes por el diario ABC, que detalla que el siniestro se produjo a la salida del Real Club Sevilla Golf, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Fuentes policiales citadas por el citado medio indican que el suceso tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando el torero perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada e impactando contra una palmera, que acabó derribada por la fuerza del golpe.
Según la información publicada por ABC, Rivera habría arrojado un resultado positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó tras el accidente. Afortunadamente, el torero se encuentra en buen estado de salud, sin haber sufrido lesiones de gravedad, aunque los daños materiales fueron considerables.
Este no sería el primer incidente en el que se ve involucrado Cayetano Rivera, pues el pasado mes de junio fue detenido en un restaurante de comida rápida tras un enfrentamiento con los trabajadores del local. A posteriori, el torero habría denunciado a los agentes de policía por detención ilegal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero