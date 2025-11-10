En Directo
EN ANTENA 3 Y TVE
Andy en 'El Hormiguero' y Rosalía en 'La revuelta', hoy en directo: última hora del programa de Pablo Motos y David Broncano
La cantante barcelonesa concede la primera entrevista tras la publicación de su nuevo álbum a Broncano y Pablo Motos contraataca con Andy, tras su polémica separación de Lucas.
Esta noche se vive una interesante batalla televisiva entre Pablo Motos ('El hormiguero)' y David Broncano ('La revuelta'). Ambos llegan a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.
En 'El hormiguero' (Antena 3) Pablo Motos apuesta por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.
En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.
YOTELE abre un hilo directo para contar al minuto todo lo que ocurra en esta guerra de audiencias: invitados, reacciones, datos, redes sociales y el resultado final de este duelo televisivo.
Lucha por los invitados más TOP
Sin embargo, 'La revuelta' se consolida como un programa capaz de competir de tú a tú con Motos respecto a invitados, logrando incluso que los famosos elijan su programa antes que el de las hormigas. Rosalía se suma así a la visita de Karol G, que también presentó su nuevo disco en exclusiva en el show de TVE.
'El Hormiguero' llega con ventaja al duelo
El duelo de esta noche promete ser emocionante, pero lo cierto es que los de Pablo Motos llegan con ventaja. En octubre, el programa de Antena 3 lideró su franja con un gran 15,9% de share.
El momento álgido de esta polémica por los invitados ocurrió la pasada temporada, cuando Broncano denunció el 'robo' de invitados por parte de la competencia. En aquella ocasión, el campeón mundial de motociclismo Jorge Martín visitó 'La revuelta' antes de acudir a 'El Hormiguero'. Sin embargo, TVE no pudo emitir la entrevista por el acuerdo con el que el programa de Antena 3 presionó al deportista.
El movimiento de
'La revuelta'
'La revuelta' con esta entrevista ha supuesto todo un golpe sobre la mesa, pues estamos acostumbrados a que los grandes artistas pasen primero por el show de Antena 3 y luego acudan a ver a Broncano.
Batalla televisiva servida esta noche con 'El Hormiguero' y 'La revuelta'. El programa de Pablo Motos entrevista a Andy tras su polémica separación de Lucas como contraataque a la primicia de Rosalía en 'La revuelta'
