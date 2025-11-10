Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andy en 'El Hormiguero' y Rosalía en 'La revuelta', hoy en directo: última hora del programa de Pablo Motos y David Broncano

La cantante barcelonesa concede la primera entrevista tras la publicación de su nuevo álbum a Broncano y Pablo Motos contraataca con Andy, tras su polémica separación de Lucas.

La Revuelta y El Hormiguero, con Rosalía y Andy de invitados, gran batalla por la audiencia en la noche del lunes.

La Revuelta y El Hormiguero, con Rosalía y Andy de invitados, gran batalla por la audiencia en la noche del lunes. / EPC

Esta noche se vive una interesante batalla televisiva entre Pablo Motos ('El hormiguero)' y David Broncano ('La revuelta'). Ambos llegan a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.

En 'El hormiguero' (Antena 3) Pablo Motos apuesta por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.

En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.

YOTELE abre un hilo directo para contar al minuto todo lo que ocurra en esta guerra de audiencias: invitados, reacciones, datos, redes sociales y el resultado final de este duelo televisivo.

Sorteo Bonoloto del lunes 10 de noviembre de 2025

EEUU eliminará advertencias en las terapias hormonales de la menopausia

Andy en 'El Hormiguero' y Rosalía en 'La revuelta', hoy en directo: última hora del programa de Pablo Motos y David Broncano

Esta es la multa que te pueden poner si te quedas sin gasolina

Albiol rinde homenaje a Manolo González en Badalona

AL MINUTO | La UE denuncia que Putin "aterroriza" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

AL MINUTO | Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre

Risto Mejide, así de contundente al valorar el nuevo disco de Rosalía: "Me parece un milagro"

