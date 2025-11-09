Wyoming se pronuncia sin titubeos sobre el bloqueo de Junts a la legislatura: "No puedes decir 'voy a votar en contra de todo'"

El Gran Wyoming fue anoche invitado a 'laSexta Xplica' donde se despachó a gusto con José Yélamo para repasar la actualidad. El humorista comenzó valorando el bloqueo de Junts a la legislatura después de que Miriam Nogueras respondiese en 'Espejo Público' a la pregunta que todos se hacen ahora mismo, pero también tuvo ocasión de hablar del caso del Fiscal General del Estado.

Wyoming comenzó señalando que es "difícil de entender" la ruptura de los Puigdemont con Sánchez: "Si entendemos la política como estrategia o riña de bar, sí. Pero un político que representa a miles de personas no puede decir voy a votar en contra de todo, incluso de lo que os beneficia. El voto no es tuyo".

Además, el presentador de 'El Intermedio' también habló sobre el caso de Álvaro García Ortiz, el fiscal general: "El disparate ya se ha cometido. En la instrucción, el juez ya tenía que haberlo archivado y haber dicho 'es que no hay nada. Como no hay nada no puedo seguir adelante'. Pero es que lo eleva al Supremo y el Supremo, en vez de decir que no hay nada, también lo coge", comenta sin descartar que el juicio acabe con condena para Ortiz.

"Ahora, si tú ves la foto del Supremo acojona. No me gustaría a mí estar sentado ahí. Es un caso que no existe, pero si han llegado hasta ahí, ¿quieren montar el 'pifostio'? A lo mejor ya no pueden dar marcha atrás y dice que 'como 20 veces no era usted y finalmente hemos decidido que era usted, pues ala, la 21'", concluía durante su entrevista.