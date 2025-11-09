Audiencias 08/11/2025
'La ruleta' y 'Bailando con las estrellas' se reparten la noche y 'laSexta Xplica' destaca con Wyoming
El concurso de Jorge Fernández cede, pero aguanta líder de su franja, mientras el talent show de baile vuelve al doble dígito
'La ruleta de la suerte noche' se mantiene líder en la noche del sábado. La cuarta entrega del concurso de Jorge Fernández cedió 3 décimas respecto a la semana pasada, pero eso no le impidió ser líder de su franja con un 10,8% y 1.080.000 espectadores.
'Bailando con las estrellas' también lideró su franja - por tener una mayor duración - después de aumentar 1,4 puntos su share en una semana. El talent show de baile acusó la semana pasada el festivo nacional de Todos los Santos, pero anoche volvió a la senda del doble dígito con un 10,9% y 827.000 fieles.
Por otra parte, la visita de Wyoming a 'laSexta Xplica' hizo que el programa de José Yélamo destacara con un gran 7,4% y más de medio millón de seguidores, aupándose hasta su mejor dato de la temporada.
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras