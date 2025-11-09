'La ruleta' y 'Bailando con las estrellas' se reparten la noche y 'laSexta Xplica' destaca con Wyoming

'La ruleta de la suerte noche' se mantiene líder en la noche del sábado. La cuarta entrega del concurso de Jorge Fernández cedió 3 décimas respecto a la semana pasada, pero eso no le impidió ser líder de su franja con un 10,8% y 1.080.000 espectadores.

'Bailando con las estrellas' también lideró su franja - por tener una mayor duración - después de aumentar 1,4 puntos su share en una semana. El talent show de baile acusó la semana pasada el festivo nacional de Todos los Santos, pero anoche volvió a la senda del doble dígito con un 10,9% y 827.000 fieles.

Por otra parte, la visita de Wyoming a 'laSexta Xplica' hizo que el programa de José Yélamo destacara con un gran 7,4% y más de medio millón de seguidores, aupándose hasta su mejor dato de la temporada.