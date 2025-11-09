El maestro de Anabel Pantoja pierde los papeles en 'Bailando con las estrellas' y carga contra el jurado: "Tu criterio es nulo"

Anabel Pantoja vivió anoche una de sus galas más duras en 'Bailando con las estrellas'. En su novena semana, la sobrina de Isabel Pantoja ha visto cómo su maestro de baile, Álvaro Cuenca, protagonizaba un duro enfrentamiento con uno de los miembros del jurado.

La pareja se subió al escenario de Telecinco para bailar la canción 'Diamons are a girl's best friend', de Marilyn Monroe sin llegar a convencer al jurado del programa, en especial a Julia Gómez Cora, que fue muy clara en su valoración.

"Nos haces reír y eso vale mucho, sin embargo, tengo que hablar del baile y no me ha convencido. Te encontré muy rígida, el tronco muy duro. No he encontrado ni la energía ni la avidez que este quickstep necesita", le comentaba a Anabel, a quien no le sentaban bien las palabras de la jueza y respondía rápidamente.

"Escucho y acato todo, pero me gustaría decirte una cosa con todo el respeto", comenzaba diciendo la influencer. "No vengo solo a hacer reír. Vengo a entretener y a bailar lo que este dentro de mi nivel. Me gustaría también que me valoraras y me dijeras te me he esforzado aunque no haya llegado al nivel. Porque es un poco repetitivo lo de que "me diviertes". No soy humorista", añadía cabreada.

"No escuchaste lo que dije. Creo que es muy bueno entretener. La gente en su casa busca entretenerse y tu nos has entretenido", intentaba explicarle Coria, que luego se dirigía a su maestro, Álvaro Cuenca para atacarle directamente por su responsabilidad en las coreografías: "Me estoy cansando, sobre todo, de ti, Álvaro, de que nos estas diciendo de qué podemos hablar y de que no tenemos que hablar".

Pero Cuenca, lejos de aceptar las palabras de la jueza, cargó sin piedad contra ella, dejándola sin palabras: "Una persona que ha dejado escapar a Sara y ha metido a Blanca... para mi el criterio es nulo", decía sin despeinarse. "Este enfrentamiento solo le perjudicaría a Anabel Pantoja", comentaba Pelayo.