'De viernes' se impulsa con Kiko Rivera y deja a 'La Voz' sin liderazgo

'De viernes' volvió anoche a lo más alto del ránking de la noche del viernes. El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta aprovechó la expectatición de los espectadores por volver a ver a Kiko Rivera en Telecinco y el programa lideró la noche con un 14,3% y 1.092.000 espectadores.

Por su parte, 'La Voz' vivió su primera derrota de la temporada, anotando mínimo con un 12,9% y 1.047.000 seguidores. La octava gala del talent show, que ya ha comenzado su fase de Asaltos, perdió 8 décimas respecto a hace una semana.

En tercera posición encontramos a La 1 y su cinta 'Único testigo' (8%), superando con creces a 'El Blockbuster' de Cuatro (5,6%) y el nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,1%).

PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 14,3% y 1.092.000

Antena 3

La Voz: 12,9% y 1.047.000

La 1

Plan de c1ne: Único testigo: 8% y 827.000

Plan de c1ne 2: Peligro inminente: 7,3% y 373.000

Cuatro

First Dates: 4,6% y 486.000 / 7,1% y 764.000

El Blockbuster: Elysium: 5,6% y 537.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 457.000

laSexta Columna: 6% y 655.000

Equipo de Investigación: 5,1% y 532.000 / 4,1% y 302.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 414.00 / 6,3% y 688.000

Plano general: 3% y 334.000

Historia de nuestro cine: 2,7% y 215.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 6,8% y 188.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,3% y 173.000 / 7,6% y 174.000

La 1

Diario América 24h: 5,1% y 106.000

Cuatro

Cine Cuatro: Predators: 3,7% y 141.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.207.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 746.000

Pasapalabra: 19,3% y 1.800.000

La 1

Directo al grano: 10,3% y 845.000

Valle Salvaje: 10,7% y 802.000

La promesa: 11,3% y 894.000

Malas lenguas: 12,6% y 1.096.000

Aquí la tierra: 13% y 1.228.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,1% y 728.000

El diario de Jorge: 9,3% y 735.000

Agárrate al sillón: 8% y 733.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 453.000

Más Vale Tarde: 5,8% y 457.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 484.000

Lo sabe, no lo sabe: 5% y 406.000

La 2

Saber y ganar: 2,7 y 244.000 / 6,9% y 613.000

Grandes Documentales: 3,9% y 311.000

Malas lenguas: 7,2% y 559.000

Mi casa flotante: 1,9% y 161.000

Diseños fabulosos: 1,9% y 178.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,6% y 277.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,8% y 755.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.502.000

La 1

La Hora de La 1: 18,2% y 343.000

Mañaneros 360: 15,9% y 459.000 / 11,3% y 846.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 176.000 / 14,9% y 311.000

Al Rojo Vivo: 9,5% y 320.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 168.000

El programa de Ana Rosa: 12,1% y 288.000

Vamos a ver: 9,7% y 581.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2,3% y 39.000 / 2,7% y 50.000 / 2,6% y 55.000

En boca de todos: 7,1% y 207.000

La 2

El cazador stars: 1,9% y 126.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.136.000

Telediario 1: 14,7% y 1.334.000

Informativos Telecinco 15H: 10,3% y 930.000

laSexta Noticias 14H: 7,9% y 611.000

Noticias Cuatro 1: 6,8% y 450.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 2.061.000

Telediario 2: 11,9% y 1.254.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 793.000

laSexta Noticias 20H: 7,1% y 638.000

Noticias Cuatro 2: 4,4% y 394.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,3%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).