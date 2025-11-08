Audiencias 07/11/2025
'De viernes' se impulsa con Kiko Rivera y deja a 'La Voz' sin liderazgo
El programa de Santi Acosta y Bea Archidona cosecha un 14,3% subiendo más de 3 puntos en una semana.
'De viernes' volvió anoche a lo más alto del ránking de la noche del viernes. El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta aprovechó la expectatición de los espectadores por volver a ver a Kiko Rivera en Telecinco y el programa lideró la noche con un 14,3% y 1.092.000 espectadores.
Por su parte, 'La Voz' vivió su primera derrota de la temporada, anotando mínimo con un 12,9% y 1.047.000 seguidores. La octava gala del talent show, que ya ha comenzado su fase de Asaltos, perdió 8 décimas respecto a hace una semana.
En tercera posición encontramos a La 1 y su cinta 'Único testigo' (8%), superando con creces a 'El Blockbuster' de Cuatro (5,6%) y el nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,1%).
PRIME TIME
Telecinco
De viernes: 14,3% y 1.092.000
Antena 3
La Voz: 12,9% y 1.047.000
La 1
Plan de c1ne: Único testigo: 8% y 827.000
Plan de c1ne 2: Peligro inminente: 7,3% y 373.000
Cuatro
First Dates: 4,6% y 486.000 / 7,1% y 764.000
El Blockbuster: Elysium: 5,6% y 537.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 457.000
laSexta Columna: 6% y 655.000
Equipo de Investigación: 5,1% y 532.000 / 4,1% y 302.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 414.00 / 6,3% y 688.000
Plano general: 3% y 334.000
Historia de nuestro cine: 2,7% y 215.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 6,8% y 188.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,3% y 173.000 / 7,6% y 174.000
La 1
Diario América 24h: 5,1% y 106.000
Cuatro
Cine Cuatro: Predators: 3,7% y 141.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,1% y 1.207.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 746.000
Pasapalabra: 19,3% y 1.800.000
La 1
Directo al grano: 10,3% y 845.000
Valle Salvaje: 10,7% y 802.000
La promesa: 11,3% y 894.000
Malas lenguas: 12,6% y 1.096.000
Aquí la tierra: 13% y 1.228.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,1% y 728.000
El diario de Jorge: 9,3% y 735.000
Agárrate al sillón: 8% y 733.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 453.000
Más Vale Tarde: 5,8% y 457.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,9% y 484.000
Lo sabe, no lo sabe: 5% y 406.000
La 2
Saber y ganar: 2,7 y 244.000 / 6,9% y 613.000
Grandes Documentales: 3,9% y 311.000
Malas lenguas: 7,2% y 559.000
Mi casa flotante: 1,9% y 161.000
Diseños fabulosos: 1,9% y 178.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,6% y 277.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,8% y 755.000
La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.502.000
La 1
La Hora de La 1: 18,2% y 343.000
Mañaneros 360: 15,9% y 459.000 / 11,3% y 846.000
laSexta
Aruser@s: 12,6% y 176.000 / 14,9% y 311.000
Al Rojo Vivo: 9,5% y 320.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,8% y 168.000
El programa de Ana Rosa: 12,1% y 288.000
Vamos a ver: 9,7% y 581.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2,3% y 39.000 / 2,7% y 50.000 / 2,6% y 55.000
En boca de todos: 7,1% y 207.000
La 2
El cazador stars: 1,9% y 126.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.136.000
Telediario 1: 14,7% y 1.334.000
Informativos Telecinco 15H: 10,3% y 930.000
laSexta Noticias 14H: 7,9% y 611.000
Noticias Cuatro 1: 6,8% y 450.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 2.061.000
Telediario 2: 11,9% y 1.254.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 793.000
laSexta Noticias 20H: 7,1% y 638.000
Noticias Cuatro 2: 4,4% y 394.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,3%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,6%).
Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).
- El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
- Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
- Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
- Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres