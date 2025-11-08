Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 07/11/2025

'De viernes' se impulsa con Kiko Rivera y deja a 'La Voz' sin liderazgo

El programa de Santi Acosta y Bea Archidona cosecha un 14,3% subiendo más de 3 puntos en una semana.

'De viernes' / 'La Voz'

'De viernes' / 'La Voz' / TELECINCO/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'De viernes' volvió anoche a lo más alto del ránking de la noche del viernes. El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta aprovechó la expectatición de los espectadores por volver a ver a Kiko Rivera en Telecinco y el programa lideró la noche con un 14,3% y 1.092.000 espectadores.

Por su parte, 'La Voz' vivió su primera derrota de la temporada, anotando mínimo con un 12,9% y 1.047.000 seguidores. La octava gala del talent show, que ya ha comenzado su fase de Asaltos, perdió 8 décimas respecto a hace una semana.

En tercera posición encontramos a La 1 y su cinta 'Único testigo' (8%), superando con creces a 'El Blockbuster' de Cuatro (5,6%) y el nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,1%).

PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 14,3% y 1.092.000

Antena 3

La Voz: 12,9% y 1.047.000

La 1

Plan de c1ne: Único testigo: 8% y 827.000

Plan de c1ne 2: Peligro inminente: 7,3% y 373.000

Cuatro

First Dates: 4,6% y 486.000 / 7,1% y 764.000

El Blockbuster: Elysium: 5,6% y 537.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 457.000

laSexta Columna: 6% y 655.000

Equipo de Investigación: 5,1% y 532.000 / 4,1% y 302.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 414.00 / 6,3% y 688.000

Plano general: 3% y 334.000

Historia de nuestro cine: 2,7% y 215.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 6,8% y 188.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,3% y 173.000 / 7,6% y 174.000

La 1

Diario América 24h: 5,1% y 106.000

Cuatro

Cine Cuatro: Predators: 3,7% y 141.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.207.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 746.000

Pasapalabra: 19,3% y 1.800.000

La 1

Directo al grano: 10,3% y 845.000

Valle Salvaje: 10,7% y 802.000

La promesa: 11,3% y 894.000

Malas lenguas: 12,6% y 1.096.000

Aquí la tierra: 13% y 1.228.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,1% y 728.000

El diario de Jorge: 9,3% y 735.000

Agárrate al sillón: 8% y 733.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 453.000

Más Vale Tarde: 5,8% y 457.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 484.000

Lo sabe, no lo sabe: 5% y 406.000

La 2

Saber y ganar: 2,7 y 244.000 / 6,9% y 613.000

Grandes Documentales: 3,9% y 311.000

Malas lenguas: 7,2% y 559.000

Mi casa flotante: 1,9% y 161.000

Diseños fabulosos: 1,9% y 178.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,6% y 277.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,8% y 755.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.502.000

La 1

La Hora de La 1: 18,2% y 343.000

Mañaneros 360: 15,9% y 459.000 / 11,3% y 846.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 176.000 / 14,9% y 311.000

Al Rojo Vivo: 9,5% y 320.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 168.000

El programa de Ana Rosa: 12,1% y 288.000

Vamos a ver: 9,7% y 581.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2,3% y 39.000 / 2,7% y 50.000 / 2,6% y 55.000

En boca de todos: 7,1% y 207.000

La 2

El cazador stars: 1,9% y 126.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.136.000

Telediario 1: 14,7% y 1.334.000

Informativos Telecinco 15H: 10,3% y 930.000

laSexta Noticias 14H: 7,9% y 611.000

Noticias Cuatro 1: 6,8% y 450.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 2.061.000

Telediario 2: 11,9% y 1.254.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 793.000

laSexta Noticias 20H: 7,1% y 638.000

Noticias Cuatro 2: 4,4% y 394.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,3%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  2. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  3. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  4. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  5. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  6. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Kiko Rivera, arrepentido en 'De viernes' con su hermana, desveló lo que no perdona de Isabel Pantoja y confesó sus infidelidades a Irene Rosales: "No pasó solo una vez"

Kiko Rivera, arrepentido en 'De viernes' con su hermana, desveló lo que no perdona de Isabel Pantoja y confesó sus infidelidades a Irene Rosales: "No pasó solo una vez"

Terremotos hoy, 8 de noviembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 8 de noviembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Colonos israelíes heren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania

Colonos israelíes heren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania

"Escandalosamente bueno, un espectáculo": Los elogios al mejor restaurante de Terrassa según Tripadvisor

"Escandalosamente bueno, un espectáculo": Los elogios al mejor restaurante de Terrassa según Tripadvisor

Una paciente con cáncer: "Mi psicóloga es tan importante para mí como el oncólogo"

Una paciente con cáncer: "Mi psicóloga es tan importante para mí como el oncólogo"

'Boom' de turistas latinos que viajan de compras a España con las maletas vacías: "La ropa aquí es tres veces más barata"

'Boom' de turistas latinos que viajan de compras a España con las maletas vacías: "La ropa aquí es tres veces más barata"

El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’

El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’