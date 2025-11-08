Kiko Rivera, arrepentido en 'De viernes' con su hermana, desveló lo que no perdona de Isabel Pantoja: "Mis hijos no tienen abuelos"

Kiko Rivera ofreció anoche una 'scoop' a 'De viernes'. El hijo de Isabel Pantoja volvió a Telecinco con una entrevista grabada que pudieron visionar los espectadores y también los colaboradores del programa.

Rivera comenzó su entrevista hablando de su hermana, Isa Pi, con la que actualmente no tiene relación: "Cuando yo me entero de todo el tema de la herencia de mi padre, hablo con mi hermana y se posiciona a favor de mi madre", le reprocha, aunque también admite errores de su parte. "En su momento tuve unas declaraciones que no eran las correctas".

Además, el hijo de la tonadillera aprovecha para pedirle públicamente perdón a su hermana: "Me gustaría pedirle disculpas. Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Siento no haber podido estar a la altura de lo que ella esperaba de mi. Me encantaría que pudiéramos sentarnos a hablar, pero, sobre todo, compartir momentos con ella porque la extraño. Me gustaría volver a ser una familia".

Del mismo modo, Kiko admite el episodio más duro que Isa contó hace un año, también en 'De viernes', cuando la obligó a quedarse en ropa interior para mojarla con una manguera y se muestra arrepentido ahora de lo que hizo.

El invitado también habló durante la entrevista sobre la relación con su madre y qué es lo que no puede perdonarle: "Son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nieto.Mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre", lamenta.

"Solo esperaba de ella que estuviese de altura como abuela y ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mi, engañó a las niñas, pero, sobre todo, se engañó a ella", pronuncia Rivera. Por último le reprocha a Isabel Pantoja su actitud a la hora de relacionarse con él: "Me han pasado muchas cosas, una ruptura... ¿Qué necesitas para levantar un teléfono?".