Nueva faceta
Toñi Moreno, ¿manager de Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera? La presentadora responde
La periodista confirma en directo que su agencia Con Alma Spain gestiona algunos trabajos de la excolaboradora de Telecinco.
La relación profesional entre Toñi Moreno e Irene Rosales ha saltado a la actualidad después de que en 'No somos nadie' se comentara que la última intervención televisiva de la exmujer de Kiko Rivera en 'Y ahora Sonsoles' podría haber sido gestionada por la agencia de la presentadora.
Todo comenzó cuando uno de los colaboradores del programa apuntó que en las redes sociales de Con Alma Spain, empresa dirigida por Moreno, junto a otra socia llamada Carlota, se había publicado un mensaje en el que se atribuían la organización de dicha aparición en el magacín de Antena 3.
Ante el revuelo generado, Toñi Moreno decidió intervenir en directo con una llamada a Belén Esteban para aclarar la situación. “Tengo una agencia que se llama Con Alma Spain. Por filosofía no pedimos un acuerdo de exclusividad ni con ella ni con nadie, pero que llevamos algunos asuntos de Irene, sí. La hemos llevado a algún programa. No hay un contrato firmado. Con Sonsoles, sí la hemos llevado”, explicó la periodista, confirmando así una colaboración profesional con Rosales.
La agencia de Toñi Moreno, Con Alma Spain, se dedica a la representación de artistas, campañas publicitarias y gestión de imagen. Entre sus representados figuran nombres tan conocidos como Lourdes Montes, Alejandra Osborne, las actrices Vanesa Romero y Adriana Torrebejano, o los cantantes David Bustamante y Blas Cantó.
De esta manera, Moreno amplía su faceta como empresaria y mánager, sumando a Irene Rosales —quien ha retomado su carrera televisiva tras su separación de Kiko Rivera— a su cartera de talentos. Aunque no hay contrato en firme, la presentadora deja claro que su agencia ha sido la responsable de cerrar su participación en 'Y ahora Sonsoles', confirmando así los rumores que habían agitado la tarde televisiva.
