Audiencias 06/11/2025
‘Gran Hermano’ vuelve con mínimo histórico en su estreno pese al liderazgo de Telecinco
El reality marca un 15,8% en su regreso tras cinco años de ausencia, muy por debajo de los debuts anteriores.
Telecinco recuperó este jueves a ‘Gran Hermano’ con el estreno de su vigésima edición, pero el regreso no fue tan potente como se esperaba. El veterano reality de Zeppelin TV lideró su franja con un 15,8%, aunque firmó el peor arranque de su historia.
Antes, el access dedicado al programa anotó un 8,7%, mejorando el tramo previo de la cadena, pero sin llegar a plantar cara a sus competidores directos. En esa franja, ‘El hormiguero’ se impuso cómodamente con un 15,9%, mientras que ‘La revuelta’ se mantuvo en un sólido 14,3%, su mejor resultado en semanas.
El resto de ofertas del prime time también firmaron buenos números. ‘Futuro imperfecto’ creció hasta un 13,5%, consolidando su fortaleza en La 1, y ‘La encrucijada’ de Antena 3 subió ligeramente hasta el 8,4%. En Cuatro, ‘Horizonte’ repitió su 9,1%, mientras que la película de laSexta registró un 5,1%. En comparación, el estreno de ‘GH’ se situó cinco puntos por debajo de la final de ‘Supervivientes All Stars’, que marcó un 20,8% una semana antes.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.751.000 (14,3%)
Futuro imperfecto: 998.000 (13,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.977.000 (15,9%)
La encrucijada: 606.000 (8,4%)
Telecinco
Gran hermano express: 1.081.000 (8,7%)
Gran hermano: 889.000 (15,8%)
laSexta
laSexta clave: 483.000 (4,3%)
El intermedio: 871.000 (6,9%)
El taquillazo “El protector”: 387.000 (5,1%)
Cuatro
First dates: 881.000 (7,2%)
First dates: 946.000 (7,6%)
Horizonte: 543.000 (9,1%)
La 2
Cifras y letras: 612.000 (5%)
Cifras y letras: 764.000 (5,9%)
Cifras y letras: 412.000 (3,3%)
El cine de La 2 “Voces de oro”: 173.000 (1,9%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 211.000 (6,5%)
Futuro imperfecto: 97.000 (6%)
Antena 3
La encrucijada: 456.000 (12,4%)
La encrucijada: 112.000 (5,6%)
laSexta
Cine “Glimmer Man”: 139.000 (5,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 145.000 (8,2%)
La 2
Cine “Operación Huracán”: 50.000 (1,2%)
Territorio gravedad, el universo en tus ojos: 23.000 (1,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 888.000 (11,1%)
Valle Salvaje: 898.000 (12,7%)
La promesa: 988.000 (12,7%)
Malas lenguas: 1.131.000 (12,9%)
Aquí la Tierra: 1.318.000 (12,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.167.000 (13,8%)
Y ahora, Sonsoles: 821.000 (10,9%)
Pasapalabra: 1.960.000 (19,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 696.000 (9%)
El diario de Jorge: 730.000 (9,5%)
Agárrate al sillón: 743.000 (7,7%)
laSexta
Zapeando: 494.000 (6%)
Más vale tarde: 478.000 (6,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 418.000 (5,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 357.000 (4,6%)
La 2
Saber y ganar: 573.000 (6,5%)
Grandes documentales: 280.000 (3,6%)
Malas lenguas: 561.000 (7,5%)
Mi casa flotante: 136.000 (1,5%)
Diseños fabulosos: 216.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 329.000 (16,5%)
Mañaneros 360: 493.000 (15,4%)
Mañaneros 360: 954.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 355.000 (13,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 849.000 (17,7%)
La ruleta de la suerte: 1.606.000 (22,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 149.000 (8,8%)
El programa de AR: 314.000 (11,7%)
Vamos a ver: 565.000 (8,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 193.000 (14%)
Aruser@s: 346.000 (15,1%)
Al rojo vivo: 301.000 (8,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 13.000 (1%)
Alerta cobra: 37.000 (2,2%)
Alerta cobra: 58.000 (2,9%)
Alerta cobra: 100.000 (4,3%)
En boca de todos: 255.000 (7,9%)
La 2
Zoom tendencias: 26.000 (3,1%)
Zoom tendencias: 26.000 (2,1%)
Grandes ríos: 16.000 (1%)
Saber vivir: 28.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 20.000 (0,8%)
La Italia que gusta: 27.000 (1,1%)
Culturas 2: 24.000 (1%)
Expedición culinaria: Alimentos del mar: 49.000 (1,8%)
El western de La 2 “El virginiano (2014)”: 83.000 (2,1%)
El cazador stars: 125.000 (1,8%)
Saber y ganar: 248.000 (2,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.165.000 (23,5%)
Telediario 1: 1.456.000 (15,8%)
Informativos Telecinco 15h: 866.000 (9,4%)
laSexta Noticias 14h: 717.000 (9%)
Noticias Cuatro 1: 503.000 (7,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.126.000 (18%)
Telediario 2: 1.629.000 (13,9%)
laSexta Noticias 20h: 723.000 (7,7%)
Informativos Telecinco 21h: 841.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 440.000 (4,7%)
Matinal
Antena 3 Noticias de la mañana: 179.000 (15,6%)
Telediario matinal: 116.000 (15,5%)
El Matinal (Telecinco): 117.000 (10%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,5%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).
