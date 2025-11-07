‘Gran Hermano’ vuelve con mínimo histórico en su estreno pese al liderazgo de Telecinco

Telecinco recuperó este jueves a ‘Gran Hermano’ con el estreno de su vigésima edición, pero el regreso no fue tan potente como se esperaba. El veterano reality de Zeppelin TV lideró su franja con un 15,8%, aunque firmó el peor arranque de su historia.

Antes, el access dedicado al programa anotó un 8,7%, mejorando el tramo previo de la cadena, pero sin llegar a plantar cara a sus competidores directos. En esa franja, ‘El hormiguero’ se impuso cómodamente con un 15,9%, mientras que ‘La revuelta’ se mantuvo en un sólido 14,3%, su mejor resultado en semanas.

El resto de ofertas del prime time también firmaron buenos números. ‘Futuro imperfecto’ creció hasta un 13,5%, consolidando su fortaleza en La 1, y ‘La encrucijada’ de Antena 3 subió ligeramente hasta el 8,4%. En Cuatro, ‘Horizonte’ repitió su 9,1%, mientras que la película de laSexta registró un 5,1%. En comparación, el estreno de ‘GH’ se situó cinco puntos por debajo de la final de ‘Supervivientes All Stars’, que marcó un 20,8% una semana antes.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.751.000 (14,3%)

Futuro imperfecto: 998.000 (13,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.977.000 (15,9%)

La encrucijada: 606.000 (8,4%)

Telecinco

Gran hermano express: 1.081.000 (8,7%)

Gran hermano: 889.000 (15,8%)

laSexta

laSexta clave: 483.000 (4,3%)

El intermedio: 871.000 (6,9%)

El taquillazo “El protector”: 387.000 (5,1%)

Cuatro

First dates: 881.000 (7,2%)

First dates: 946.000 (7,6%)

Horizonte: 543.000 (9,1%)

La 2

Cifras y letras: 612.000 (5%)

Cifras y letras: 764.000 (5,9%)

Cifras y letras: 412.000 (3,3%)

El cine de La 2 “Voces de oro”: 173.000 (1,9%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 211.000 (6,5%)

Futuro imperfecto: 97.000 (6%)

Antena 3

La encrucijada: 456.000 (12,4%)

La encrucijada: 112.000 (5,6%)

laSexta

Cine “Glimmer Man”: 139.000 (5,1%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 145.000 (8,2%)

La 2

Cine “Operación Huracán”: 50.000 (1,2%)

Territorio gravedad, el universo en tus ojos: 23.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 888.000 (11,1%)

Valle Salvaje: 898.000 (12,7%)

La promesa: 988.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.131.000 (12,9%)

Aquí la Tierra: 1.318.000 (12,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.167.000 (13,8%)

Y ahora, Sonsoles: 821.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.960.000 (19,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 696.000 (9%)

El diario de Jorge: 730.000 (9,5%)

Agárrate al sillón: 743.000 (7,7%)

laSexta

Zapeando: 494.000 (6%)

Más vale tarde: 478.000 (6,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 418.000 (5,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 357.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 573.000 (6,5%)

Grandes documentales: 280.000 (3,6%)

Malas lenguas: 561.000 (7,5%)

Mi casa flotante: 136.000 (1,5%)

Diseños fabulosos: 216.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 329.000 (16,5%)

Mañaneros 360: 493.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 954.000 (12%)

Antena 3

Espejo público: 355.000 (13,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 849.000 (17,7%)

La ruleta de la suerte: 1.606.000 (22,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 149.000 (8,8%)

El programa de AR: 314.000 (11,7%)

Vamos a ver: 565.000 (8,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 193.000 (14%)

Aruser@s: 346.000 (15,1%)

Al rojo vivo: 301.000 (8,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1%)

Alerta cobra: 37.000 (2,2%)

Alerta cobra: 58.000 (2,9%)

Alerta cobra: 100.000 (4,3%)

En boca de todos: 255.000 (7,9%)

La 2

Zoom tendencias: 26.000 (3,1%)

Zoom tendencias: 26.000 (2,1%)

Grandes ríos: 16.000 (1%)

Saber vivir: 28.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 20.000 (0,8%)

La Italia que gusta: 27.000 (1,1%)

Culturas 2: 24.000 (1%)

Expedición culinaria: Alimentos del mar: 49.000 (1,8%)

El western de La 2 “El virginiano (2014)”: 83.000 (2,1%)

El cazador stars: 125.000 (1,8%)

Saber y ganar: 248.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.165.000 (23,5%)

Telediario 1: 1.456.000 (15,8%)

Informativos Telecinco 15h: 866.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 717.000 (9%)

Noticias Cuatro 1: 503.000 (7,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.126.000 (18%)

Telediario 2: 1.629.000 (13,9%)

laSexta Noticias 20h: 723.000 (7,7%)

Informativos Telecinco 21h: 841.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 440.000 (4,7%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 179.000 (15,6%)

Telediario matinal: 116.000 (15,5%)

El Matinal (Telecinco): 117.000 (10%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).