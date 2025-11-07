De un expresidente del Gobierno hasta la entrevista más esperada a este cantante: todos los invitados de 'El hormiguero' de la próxima semana

La próxima semana, 'El Hormiguero' vuelve a desplegar su alfombra roja con una combinación perfecta de música, deporte, política y entretenimiento. Pablo Motos recibirá a cuatro invitados de perfiles muy distintos, pero todos con una historia reciente que contar, entre el 10 y el 13 de noviembre en Antena 3.

El lunes 10, el programa arrancará con Andy, exintegrante del dúo Andy y Lucas, que estrena su nueva etapa en solitario. El cantante presentará "Marioneta", su primer single en esta nueva fase, que se publica ese mismo día. Además, hablará abiertamente del final de la etapa que compartió con Lucas y de los motivos que le han llevado a emprender su camino individual.

El martes 11, será el turno de Marc Márquez, que llega a 'El Hormiguero' tras conquistar su noveno título mundial y el séptimo en Moto GP. El piloto conversará con Motos sobre cómo ha vivido una temporada triunfal, su reciente caída en Indonesia y el proceso de recuperación que le ha obligado a cerrar el año antes de tiempo.

El miércoles 12, la música volverá a llenar el plató con Pablo Alborán, que presenta su nuevo disco "KM0" y su "Global Tour 2026". El malagueño, uno de los artistas más queridos del país, también hablará de su salto a la interpretación con su papel en la serie 'Respira'.

Por último, el jueves 13, Mariano Rajoy pondrá el broche a la semana. El expresidente del Gobierno presentará "El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política", un libro en el que repasa los aprendizajes que dejó su paso por la Moncloa. Una visita que promete combinar la seriedad de la política con el humor característico del programa de Antena 3.