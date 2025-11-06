Nueva edición
‘La isla de las tentaciones’, Buenafuente, Marc Giró y la fallecida Verónica Echegui: todos los nominados a los Premios Iris 2025
Entre los nominados también destacan ‘El Hormiguero’, ‘Supervivientes’, ‘Tu cara me suena’ y María Casado.
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ha dado a conocer los nominados a los Premios Iris 2025, que reconocen lo mejor del año en la pequeña pantalla española. La lista combina rostros consolidados y programas de gran audiencia con nombres que representan nuevas formas de hacer televisión. Entre los aspirantes destacan ‘La isla de las tentaciones’, Andreu Buenafuente, Marc Giró y la recientemente fallecida Verónica Echegui, cuya nominación ha sido recibida con especial emoción. La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de febrero de 2026 y se podrá ver a través de Movistar Plus+. Durante la ceremonia, se revelarán los ganadores de una edición que promete emociones, homenajes y sorpresas.
Entre los nominados también figuran algunos de los formatos más populares de la televisión española. ‘El Hormiguero’, ‘Supervivientes’ y ‘Tu cara me suena’ competirán por el galardón a mejor programa de entretenimiento, mientras que María Casado se cuela en las categorías de presentadores más destacados del año. La presencia de estos espacios y rostros habituales del prime time demuestra la diversidad de una edición que combina televisión comercial, apuestas innovadoras y figuras consolidadas del medio.
Mejor programa de entretenimiento
• 'El hormiguero' (Antena 3)
• 'First Dates' (Cuatro)
• 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE)
• 'Supervivientes' (Telecinco)
• 'The Floor' (RTVE)
• 'Tu cara me suena' (Antena 3)
Mejor programa divulgativo
• 'Aquí se hace' (Telemadrid)
• 'Control de fronteras: España' (DMAX)
• 'Generación Click' (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)
• 'Las voces de la radio' (Movistar Plus+)
• 'Lo de Évole' (laSexta)
• 'Órbita Laika' (RTVE)
Mejor programa infantil
• 'Agus y Lui, churros y Crafts' (RTVE)
• 'Equipo Planeta' (Castilla-La Mancha Media)
• 'Irabazi Arte' (ETB1)
• 'Jotalent Zagales' (Aragón TV)
• 'La casa de los retos' (Boing)
• 'Tik Tak Factory' (SX3)
Mejor informativo
• Cobertura de la dana en 'Antena 3 noticias' (Antena 3)
• Apagón informativo de RTVE (RTVE)
• 'Aragón noticias 1' (Aragón TV)
• Cobertura de la dana de 'laSexta noticias' (laSexta)
• 'Noticias Cuatro fin de semana' (Cuatro)
• 'Telenotícies vespre' (TV3)
Mejor programa de actualidad o magazine
• 'El día después' (Movistar Plus+)
• 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)
• Cobertura de incendios en España en 'Espejo público' (Antena 3)
• 'La hora de La 1' (RTVE)
• 'laSexta Xplica!' (laSexta)
• 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3)
Mejor programa documental
• 'Alaska revelada' (Movistar Plus+)
• 'El incendio del Windsor' (Cuatro)
• 'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE)
• 'Infiltrada en el búnker' (Prime Video)
• 'La red' (laSexta)
• 'Los Williams' (Netflix, Primeran)
Mejor presentador/a de entretenimiento
• El Gran Wyoming, por 'El intermedio' (laSexta)
• Marc Giró, por 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE)
• Miguel Ángel Muñoz, por 'Pekín Express' (HBO Max)
• Pablo Motos, por 'El hormiguero' (Antena 3)
• Paula Vázquez, por 'Bake Off: Famosos al horno' (RTVE)
• Sandra Barneda, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
Mejor presentador/a de programas de actualidad
• Adela González, por 'Mañaneros 360' (RTVE)
• Ana Pastor, por 'El objetivo' (laSexta)
• Ana Terradillos, por 'La mirada crítica' (Telecinco)
• José Luis Pérez, por 'El cascabel' (Trece)
• Susanna Griso, por 'Espejo público' (Antena 3)
• Susana Guasch, por 'Noche de Champions y Europa League' (Movistar Plus+)
Mejor presentador/a de informativos
• Alba Lago, por 'Noticias Cuatro 1' (Cuatro)
• Alejandra Herranz, por 'Telediario 1' (RTVE)
• María Casado, por 'Informativos Telecinco Fin de Semana' (Telecinco)
• Rodrigo Blázquez, por 'laSexta noticias 20h' (laSexta)
• Sandra Golpe, por 'Antena 3 noticias 1' (Antena 3)
• Vicente Vallés, por 'Antena 3 noticias 2' (Antena 3)
Mejor ficción
• 'Ángela' (Antena 3)
• 'Dos tumbas' (Netflix)
• 'La Favorita 1922' (Telecinco)
• 'Querer' (Movistar Plus+)
• 'Su Majestad' (Prime Video)
• 'Yo, adicto' (Disney+)
Mejor actor
• Daniel Grao, por 'Ángela' (Antena 3)
• David Verdaguer, por 'El mal invisible' (TV3, Disney+)
• Luis Fernández 'Perla', por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
• Miguel Bernardeau, por 'Querer' (Movistar Plus+)
• Oriol Pla, por 'Yo, adicto' (Disney+)
• Pedro Casablanc, por 'Querer' (Movistar Plus+)
Mejor actriz
• Anna Castillo, por 'Su Majestad' (Prime Video)
• Candela Peña, por 'Furia' (HBO Max)
• Carmen Machi, por 'Celeste' (Movistar Plus+)
• Verónica Echegui, por 'A muerte' (Apple TV+)
• Nagore Aranburu, por 'Querer' (Movistar Plus+)
• Verónica Sánchez, por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero'
• Alauda Ruiz de Azúa, por 'Querer' (Movistar Plus+)
• Elena Trapé, por 'Celeste' (Movistar Plus+)
• Enrique Urbizu, por 'Cuando nadie nos ve' (HBO Max)
• Félix Sabroso, por 'Furia' (HBO Max)
• Javier Ferreiro, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
• Kike Maíllo, por 'Dos tumbas' (Netflix)
Mejor dirección de programas
• Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz, por 'Futuro imperfecto' (RTVE)
• Ángel Ludeña y David Linares, por 'Supervivientes' (Telecinco)
• Carles Porta, por 'Crims' (TV3)
• Laia Vidal y Tinet Rubira, por 'Tu cara me suena' (Antena 3)
• Meritxell Estruch, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
• Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE)
Mejor guion de entretenimiento
• Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki, por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+)
• David Navas y Edu García Eyo, por 'El intermedio' (laSexta)
• Equipo de guionistas de 'Supervivientes' (Telecinco)
• Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina, por 'El hormiguero' (Antena 3)
• Patricia Fernández y Vicente Florindo, por 'MasterChef 12+1' (RTVE)
• Ramón Pardina, por 'Futuro imperfecto' (RTVE)
Mejor guion de ficción
• Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, por 'Dos tumbas' (Netflix)
• Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, por 'Querer' (Movistar Plus+)
• Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo, por 'Su Majestad' (Prime Video)
• Javier Ferreiro y Paloma Rando, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
• Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo, por 'Yo, adicto' (Disney+)
• Pepe Coira y Fran Araújo, por 'La canción' (Movistar Plus+)
Mejor producción de entretenimiento
• Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio, por 'Pekín Express' (HBO Max)
• Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz, por Eurovisión Junior 2024 (RTVE)
• Ángeles Villamarín y David Barriga, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
• Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata, por 'The Floor' (RTVE)
• David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas, por 'Supervivientes' (Telecinco)
• Jorge Salvador y Jorge Ventosa, por 'El desafío' (Antena 3)
Mejor producción de ficción
• Carlos Apolinario, por 'Su Majestad' (Prime Video)
• Espe García, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
• José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña, por 'Atasco' (Prime Video)
• Ramón Campos y Ghislain Barrois, por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
• Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual, por 'Yo, adicto' (Disney+)
• Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua, por 'Querer' (Movistar Plus+)
Mejor realización
• David F. Rivas, por 'El hormiguero' (Antena 3)
• Iván Prado y Vicente Peña, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
• Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz, por 'Supervivientes' (Telecinco)
• Joana García y Noelia Esteban, por 'The Floor' (RTVE)
• Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón, por 'MasterChef 12+1' (RTVE)
• Joan Gregorio Rodríguez, por 'El desafío' (Antena 3)
