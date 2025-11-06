En 'La revuelta'
David Verdaguer saca a la luz su anécdota más íntima masturbándose: "Pensé 'me voy a morir'"
El actor acudió al programa de Broncano para presentar su nueva película 'Siempre es invierno'.
David Verdaguer ha alcanzado en los últimos años un gran nivel de popularidad gracias a sus papeles en 'Lo dejo cuando quiera' y 'Saben Aquell', que le sirvió para ganar el Goya a mejor actor. Anoche, visitó 'La revuelta' y contó una experiencia tan íntima como increíble.
"Una vez en un hotel aquí en Madrid, me estaba masturbando", comenzó diciendo el actor. "Okey, tienes todo nuestro interés", respondía Broncano. "Cuando llegué al clímax y además mal, con el pantalón abajo y sin camiseta... Llego al clímax, me corro y me empieza a dar un ataque de ansiedad. Me ahogo", narraba el intérprete. "Paja triste, eh", añadía con humor el presentador.
Además, Verdaguer hizo saber que fue la primera vez que sufrió un ataque de ansiedad: "supongo que al bajar todas las revoluciones del cuerpo pues me dio ahí.Yo arrastrándome hasta el baño, tirándome agua, con el pene ahí, y yo pensando: 'me voy a morir'".
La anécdota desató la risa entre Amaia Salamanca y David Broncano, que apuntó lo que más le hacía gracia de la historia: "lo del pene ahí como si fuera una comadreja". "Qué historia, eh", comentaba Salamanca. "La ansiedad", concluía el actor.
