Audiencias 05/11/2025
'El 1%' se mantiene líder pese al buen estreno de '50 años del gran cambio'
'La agencia' se recupera en Telecinco y roza el doble dígito
'El 1%' retuvo el liderazgo de la noche del miércoles que consiguió la semana pasada con el estreno de su segunda temporada. El concurso de Arturo Valls pierde 2 puntos en una semana, pero mantiene el control de la noche con un 14% y 929.000 espectadores.
En La 1, el estreno del documental '50 años del gran cambio' logra atraer al 11,5% y 817.000 seguidores en sus dos entregas. La primera rinde bastante bien con un 12,4%, mientras que la segunda se queda en un 10,2%.
Por su parte, 'La agencia' sigue recuperando terreno y sube hasta el 9,7% y 703.000 televidentes, rozando el doble dígito. La cuarta posición es para 'Callejeros' que anota un buen 6,5% en su nuevo reportaje y por último, cierra el ránking laSexta con 'El Taquillazo' (4,6%).
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 15,2% y 1.939.000
El 1%: 14% y 929.000
La 1
La revuelta: 11,4% y 1.455.000
50 años del gran cambio: 12,4% y 1.092.000 / 10,2% y 573.000
Telecinco
La isla de las tentaciones: 10% y 1.280.000
La agencia: 9,7% y 703.000
Cuatro
First Dates: 6,2% y 769.000 / 6,8% y 862.000
Callejeros: 6,5% y 481.000
laSexta
laSexta Clave: 3,9% y 462.000
El Intermedio: 7,1% y 915.000
El Taquillazo: Tenemos que hablar: 4,6% y 345.000
La 2
Cifras y letras: 5,4% y 664.000 / 6% y 796.000
En primicia: 2% y 249.000
El bazar de la caridad: 1% y 90.000
LATE NIGHT
Antena 3
El 1%: 11,6% y 271.000
Telecinco
La agencia: 8,4% y 234.000
La 1
Los archivos secretos del NO-DO: 9,3% y 286.000
La noche en 24h: 6,3% y 106.000
laSexta
Señor, dame paciencia: 4,7% y 140.000 / 6,2% y 103.000
Cuatro
Callejeros: 5,9% y 173.000
El Desmarque: 3,3% y 51.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,6% y 1.305.000
Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 871.000
Pasapalabra: 20,1% y 2.067.000
La 1
Directo al grano: 11,4% y 969.000
Valle Salvaje: 11,7% y 903.000
La promesa: 11,9% y 979.000
Malas lenguas: 12% y 1.110.000
Aquí la tierra: 12,7% y 1.341.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,5% y 788.000
El diario de Jorge: 9,6% y 782.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 829.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 474.000
Más Vale Tarde: 5,9% y 479.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 529.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 396.000
La 2
Saber y ganar 3,1% y 289.000 / 7,2% y 656.000
Grandes Documentales: 4% y 328.000
Malas lenguas: 7,7% y 619.000
Mi casa flotante: 2% y 191.000
Diseños fabulosos: 2% y 218.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,5% y 292.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,8% y 821.000
La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.736.000
La 1
La Hora de La 1: 19,7% y 374.000
Mañaneros 360: 16,8% y 528.000 / 12,3% y 1.011.000
laSexta
Aruser@s: 14,2% y 202.000 / 15,5% y 321.000
Al Rojo Vivo: 7,9% y 293.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,5% y 186.000
El programa de AR: 12,3% y 313.000
Vamos a ver: 10,1% y 668.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,9% y 16.000 / 2,5% y 50.000
En boca de todos: 7,1% y 226.000
La 2
El cazador Stars: 1,7% y 117.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,5% y 2.331.000
Telediario 1: 14,6% y 1.390.000
Informativos Telecinco 15H: 11% y 1.044.000
laSexta Noticias 14H: 8% y 664.000
Noticias Cuatro 1: 6,6% y 477.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18% y 2.164.000
Telediario 2: 12,7% y 1.517.000
Informativos Telecinco 21H: 7,2% y 858.000
laSexta Noticias 20H: 8,2% y 802.000
Noticias Cuatro 2: 5,2% y 510.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,6%).
Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,1%)
