Audiencias 05/11/2025

'El 1%' se mantiene líder pese al buen estreno de '50 años del gran cambio'

'La agencia' se recupera en Telecinco y roza el doble dígito

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'El 1%' retuvo el liderazgo de la noche del miércoles que consiguió la semana pasada con el estreno de su segunda temporada. El concurso de Arturo Valls pierde 2 puntos en una semana, pero mantiene el control de la noche con un 14% y 929.000 espectadores.

En La 1, el estreno del documental '50 años del gran cambio' logra atraer al 11,5% y 817.000 seguidores en sus dos entregas. La primera rinde bastante bien con un 12,4%, mientras que la segunda se queda en un 10,2%.

Por su parte, 'La agencia' sigue recuperando terreno y sube hasta el 9,7% y 703.000 televidentes, rozando el doble dígito. La cuarta posición es para 'Callejeros' que anota un buen 6,5% en su nuevo reportaje y por último, cierra el ránking laSexta con 'El Taquillazo' (4,6%).

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 15,2% y 1.939.000

El 1%: 14% y 929.000

La 1

La revuelta: 11,4% y 1.455.000

50 años del gran cambio: 12,4% y 1.092.000 / 10,2% y 573.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 10% y 1.280.000

La agencia: 9,7% y 703.000

Cuatro

First Dates: 6,2% y 769.000 / 6,8% y 862.000

Callejeros: 6,5% y 481.000

laSexta

laSexta Clave: 3,9% y 462.000

El Intermedio: 7,1% y 915.000

El Taquillazo: Tenemos que hablar: 4,6% y 345.000

La 2

Cifras y letras: 5,4% y 664.000 / 6% y 796.000

En primicia: 2% y 249.000

El bazar de la caridad: 1% y 90.000

LATE NIGHT

Antena 3

El 1%: 11,6% y 271.000

Telecinco

La agencia: 8,4% y 234.000

La 1

Los archivos secretos del NO-DO: 9,3% y 286.000

La noche en 24h: 6,3% y 106.000

laSexta

Señor, dame paciencia: 4,7% y 140.000 / 6,2% y 103.000

Cuatro

Callejeros: 5,9% y 173.000

El Desmarque: 3,3% y 51.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,6% y 1.305.000

Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 871.000

Pasapalabra: 20,1% y 2.067.000

La 1

Directo al grano: 11,4% y 969.000

Valle Salvaje: 11,7% y 903.000

La promesa: 11,9% y 979.000

Malas lenguas: 12% y 1.110.000

Aquí la tierra: 12,7% y 1.341.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,5% y 788.000

El diario de Jorge: 9,6% y 782.000

Agárrate al sillón: 7,7% y 829.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 474.000

Más Vale Tarde: 5,9% y 479.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 529.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 396.000

La 2

Saber y ganar 3,1% y 289.000 / 7,2% y 656.000

Grandes Documentales: 4% y 328.000

Malas lenguas: 7,7% y 619.000

Mi casa flotante: 2% y 191.000

Diseños fabulosos: 2% y 218.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,5% y 292.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,8% y 821.000

La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.736.000

La 1

La Hora de La 1: 19,7% y 374.000

Mañaneros 360: 16,8% y 528.000 / 12,3% y 1.011.000

laSexta

Aruser@s: 14,2% y 202.000 / 15,5% y 321.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 293.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,5% y 186.000

El programa de AR: 12,3% y 313.000

Vamos a ver: 10,1% y 668.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 16.000 / 2,5% y 50.000

En boca de todos: 7,1% y 226.000

La 2

El cazador Stars: 1,7% y 117.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,5% y 2.331.000

Telediario 1: 14,6% y 1.390.000

Informativos Telecinco 15H: 11% y 1.044.000

laSexta Noticias 14H: 8% y 664.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 477.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18% y 2.164.000

Telediario 2: 12,7% y 1.517.000

Informativos Telecinco 21H: 7,2% y 858.000

laSexta Noticias 20H: 8,2% y 802.000

Noticias Cuatro 2: 5,2% y 510.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,1%)

