La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time

El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.

El fichaje de Cantó supondría un giro mediático para À Punt, que años atrás fue objeto de sus críticas más duras. En 2019, el entonces diputado de Ciudadanos calificó la cadena de “Tele Compromís”, “una sucursal de TV3” y “un capricho carísimo”, asegurando que costaba “9.000 euros por cada habitante que la ve”. Paradójicamente, el mismo político que denunció los “chiringuitos públicos” acabó trabajando para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dirigiendo la fallida Oficina del Español con un sueldo de 75.000 euros anuales.

Desde su salto a la política valenciana, el nombre de Toni Cantó ha estado envuelto en varias controversias. La más reciente salió a la luz durante la comisión de investigación de la DANA en el Senado, donde el diputado de Sumar, Nahuel González, aseguró que Cantó le ofreció intervenir en un medio de comunicación “a cambio de criticar al Gobierno” mientras trabajaba como voluntario en la zona cero. Desde el PSPV, la diputada Mercedes Caballero ha calificado la posible contratación como “un insulto a la televisión pública”, recordando que el ente “está despidiendo personal y reduciendo plantilla mientras se ficha a figuras externas”.

El supuesto fichaje llega en un momento de tensión dentro de la radiotelevisión valenciana. Bajo la dirección de Francisco Aura, exdirectivo de Trece TV, À Punt ha recuperado los programas taurinos, ha reducido el uso del valenciano en su parrilla y ha ejecutado recortes que afectan a parte de su plantilla, incluidos lingüistas y periodistas críticos con la nueva línea editorial. Todo ello alimenta la percepción de que el canal público se aleja cada vez más de su espíritu fundacional y se acerca a una deriva ideológica que ya provoca preocupación entre sus trabajadores.