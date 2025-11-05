‘La isla de las tentaciones’ recibe a tres solteros VIP y desata el caos entre las parejas

La ceremonia de los collares en 'La isla de las tentaciones 9' dio un inesperado giro cuando Sandra Barneda interrumpió el ritual para anunciar una sorpresa que cambiaría por completo el equilibrio entre las parejas. “Lamento deciros que no habéis visto todas sus cartas. La batalla está a punto de complicarse un poco más”, advirtió la presentadora antes de dar paso a tres nuevos solteros que irrumpieron entre miradas de asombro y nerviosismo.

Los recién llegados eran Gerard Arias, Érika Portillo y Albert Barranco, tres viejos conocidos del universo del programa. “Soy bombero y vengo a encontrar a alguien que me haga creer de nuevo en el amor”, dijo Gerard, exconcursante de la octava edición. Érika, por su parte, aseguró que llegaba “con más ganas que nunca”, mientras Barranco se presentó con su habitual desparpajo: “Me llaman el mosquito catalán, porque allá donde voy, pico”.

Desde su llegada, el ambiente se cargó de tensión. Gerard colocó su collar a Claudia, despertando los celos de Gilbert, que intentó mantener la calma: “Si está muy enamorada saldrá contigo y si no, encontrará un nuevo amor”, le replicó el recién llegado. Barranco, en cambio, eligió a Helena, lo que incomodó a Rodri, mientras que Érika optó por Juanpi, provocando los celos de Sandra, su pareja.

La ceremonia continuó con la entrega de collares por parte de todos los participantes, un momento que dejó lágrimas, reproches y confesiones. Helena se convirtió en la más deseada, recibiendo varios collares y generando desconfianza en Rodri, mientras que Claudia rompía a llorar al verse en el centro de todas las miradas. “Intento mantenerme tranquila, porque como explote…”, confesaba entre sollozos.

Con la llegada de los solteros VIP, la convivencia en República Dominicana se complica. Las nuevas incorporaciones prometen remover los cimientos de las parejas y poner a prueba su fidelidad justo cuando la tensión y las dudas ya parecían al límite.