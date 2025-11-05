'Gran Hermano' desvela las primeras imágenes de su casa y cerrará en su primera gala el casting definitivo

'Gran Hermano 20' ya es una realidad. El reality aterrizará mañana en Telecinco con una nueva casa másgrande, luminosa y sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación. Todo a partir de las 21:45 horas y además con la confirmación del casting completo de concursantes en el ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria.

En un hito histórico, Jorge Javier Vázquez arrancará la edición por primera vez desde la espectacular casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles en los exteriores del plató del reality, en los que se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la ‘vida en directo’. Con un casting abierto hasta ese momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de ‘GH20’.

Además, en esta primera entrega podremos descubrir las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.

'Uno de GH20’, el reality de Mediaset Infinity que acoge en directo desde hace semanas la convivencia de una serie de candidatos seleccionados del casting, anunciará esta noche en su gran final la decisión de la audiencia sobre quién de sus cuatro finalistas -Cristian, Daniela, Joon y La Jose- se proclama ganador y se convierte, así, en el segundo concursante oficial de ‘GH20’ tras Mamadou Sacko.

Nueva casa 'GH' / Mediaset

