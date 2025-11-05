‘La que se avecina’ regresa por todo lo alto y ayuda a Telecinco a dominar la noche del martes junto a 'La isla de las tentaciones'

Telecinco ha vuelto a imponerse en la noche del martes gracias al regreso de ‘La que se avecina’. La serie, que ha estrenado su temporada 14, consiguió un 12,1% de cuota de pantalla, lo que le permitió dominar su franja con claridad. El canal de Mediaset complementó el estreno con una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, que cosechó un 10,4% en el access y reforzó el arranque del prime time.

En La 1, ‘Late Xou con Marc Giró’ protagonizó una de las subidas más destacadas de la jornada al ascender 2,3 puntos hasta el 11,9%, acercándose al liderazgo de la noche. En cambio, ‘Renacer’ en Antena 3 cedió ligeramente al 11,1%, mientras que el estreno de la tercera temporada de ‘Batalla de restaurantes’ debutó con un 4,7% y ‘Código 10’ mejoró su marca hasta el 7% en Cuatro.

El duelo en el access prime time estuvo muy ajustado. ‘La isla de las tentaciones’ logró mejorar el arranque de Telecinco en 0,4 puntos y se acercó a ‘La revuelta’ de La 1, que registró un 10,9%. Aun así, ‘El hormiguero’ mantuvo el liderazgo con un 13,6%, aunque cayó 3,2 puntos respecto a la semana anterior.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.354.000 (10,9%)

Late Xou: 806.000 (11,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.694.000 (13,6%)

Renacer: 748.000 (11,1%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.287.000 (10,4%)

La que se avecina: 792.000 (12,1%)

laSexta

laSexta clave: 505.000 (4,4%)

El intermedio: 718.000 (5,7%)

Batalla de restaurantes: 363.000 (4,7%)

Cuatro

First dates: 649.000 (5,3%)

First dates: 763.000 (6,2%)

Código 10: 383.000 (7%)

La 2

Cifras y letras: 506.000 (4,2%)

Cifras y letras: 778.000 (6%)

El bazar de la caridad: 203.000 (1,6%)

Grantchester; 96.000 (1%)

Grantchester: 59.000 (0,9%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 177.000 (6,9%)

Late Xou: 97.000 (6,4%)

Antena 3

Renacer: 150.000 (6,4%)

Telecinco

La que se avecina: 217.000 (9,6%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 166.000 (5,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 67.000 (4,3%)

La 2

En el corazón del cártel de Sinaloa: 67.000 (1,9%)

Gian Paolo Barbieri: El hombre y la belleza: 21.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 802.000 (10,4%)

Valle Salvaje: 796.000 (11,4%)

La promesa: 904.000 (12,2%)

Malas lenguas: 967.000 (11,3%)

Aquí la Tierra: 1.319.000 (13%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.220.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 795.000 (10,7%)

Pasapalabra: 2.035.000 (20,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 673.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 769.000 (10,3%)

Agárrate al sillón: 763.000 (8%)

laSexta

Zapeando: 462.000 (5,8%)

Más vale tarde: 455.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 501.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 371.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 563.000 (6,6%)

Grandes documentales: 254.000 (3,4%)

Malas lenguas: 464.000 (6,4%)

Mi casa flotante: 134.000 (1,6%)

Diseños fabulosos: 164.000 (1,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 359.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 479.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 953.000 (10,8%)

Antena 3

Espejo público: 298.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 859.000 (18,6%)

La ruleta de la suerte: 1.647.000 (23,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 157.000 (9,1%)

El programa de AR: 273.000 (11,1%)

Vamos a ver: 546.000 (8,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 205.000 (14,8%)

Aruser@s: 296.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 275.000 (7,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,9%)

Alerta cobra: 18.000 (1%)

Alerta cobra: 33.000 (1,8%)

Alerta cobra: 75.000 (3,5%)

En boca de todos: 252.000 (8,3%)

La 2

Pueblo de Dios: 13.000 (1,6%)

Beatus Ille: 15.000 (1,3%)

Eslovenia salvaje: 22.000 (1,3%)

Agrosfera: 23.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)

La aventura del saber: 17.000 (0,8%)

La Italia que gusta: 26.000 (1,2%)

Culturas 2: 7.000 (0,3%)

Expedición culinaria: Alimentos del mar: 19.000 (0,8%)

El western de La 2 “Django”: 89.000 (2,5%)

El cazador stars: 85.000 (1,3%)

Saber y ganar: 204.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.219.000 (24,7%)

Telediario 1: 1.371.000 (15,3%)

Informativos Telecinco 15h: 974.000 (10,9%)

laSexta Noticias 14h: 575.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 1: 499.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.079.000 (17,3%)

Telediario 2: 1.446.000 (12,1%)

laSexta Noticias 20h: 721.000 (7,7%)

Informativos Telecinco 21h: 846.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 398.000 (4,2%)

Matinal

Telediario matinal: 106.000 (14,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 167.000 (14,8%)

El Matinal (Telecinco): 98.000 (8,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,7%), La 2 (3%).