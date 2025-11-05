El abogado de la acusación popular de la DANA se pronuncia tras la declaración de Maribel Vilaplana: “No me convenció, esperaba más de su testimonio”

La periodista Maribel Vilaplana, que compartió una comida con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día de la DANA que asoló la Comunitat Valenciana, compareció este lunes ante la jueza que instruye la causa. Durante su declaración, explicó cómo transcurrió aquel encuentro en el restaurante El Ventorro y afirmó que el entonces president “se mostró tranquilo, aunque pendiente del teléfono móvil durante toda la comida”.

Tras su comparecencia, el abogado Ximo Esteve, representante de la acusación popular, valoró en directo su intervención en 'La mirada crítica' de Telecinco. Según explicó, fue él quien insistió en que Vilaplana debía declarar: “Entendí desde el primer momento que su testimonio era pertinente y útil, pero no se me admitió hasta llegar a la Audiencia Provincial, donde finalmente se consideró necesaria su comparecencia”.

El letrado reconoció que la declaración no cumplió sus expectativas: “No me convenció. Esperaba más de su testimonio, que fuera más profesional y nos ayudara a aclarar algunos puntos clave. La verdad da libertad; cuando uno no la dice, se queda atrapado en la mentira para siempre”, señaló Esteve, visiblemente decepcionado con la aportación de la periodista.

El abogado también compartió sus impresiones personales sobre el proceso: “Se entrelazan dos sensaciones: una como ciudadano, porque también viví la tragedia, y otra como profesional del derecho. Es difícil separar lo emocional de lo procesal”. Además, anunció que ha presentado un nuevo escrito tras detectar “situaciones que no encajan ni a mí ni a mis compañeros”, dejando entrever que el caso podría sumar nuevas diligencias en los próximos días.