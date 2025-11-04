Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Habemus pareja

Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de las Campanadas 2025-2026 de Mediaset

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' y el conductor de 'Lo sabe, no lo sabe', elegidos para despedir el año en todos los canales del grupo.

Sandra Barneda y Xuso Jones

Sandra Barneda y Xuso Jones / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Mediaset España ha anunciado oficialmente quiénes serán los encargados de despedir el año. Sandra Barneda y Xuso Jones se convertirán en los nuevos presentadores de las Campanadas 2025-2026, una apuesta que combina experiencia televisiva, cercanía y una energía renovada con la que el grupo pretende recuperar a la audiencia en una de las noches más competitivas del año.

Será la primera vez que la periodista catalana y el artista murciano formen pareja profesional frente a las cámaras en un evento de esta magnitud, aunque ambos tienen experiencia en esto de despedir el año. Sandra Barneda fue la encargada de recibir el 2021 junto a Christian Gálvez en Mediaset, mientras que Xuso Jones formó pareja con Kika Frutos en la televisión regional de Murcia durante tres años consecutivos. De hecho, el año en el que Barneda presentó sus únicas campanadas, fue el primero en el que Jones hizo lo propio en su comunidad autónoma.

Sandra Barneda, que recientemente ha estrenado una nueva edición de 'La isla de las tentaciones', vuelve a ponerse al frente de uno de los momentos más simbólicos del calendario televisivo. Por su parte, Xuso Jones, conocido por su trayectoria musical y tras convertirse en presentador del concurso 'Lo sabe, no lo sabe', recibe este encargo, viéndose la confianza que el grupo de comunicación ha puesto en este nuevo rostro.

Con esta nueva dupla, Mediaset busca reforzar su conexión con el público joven y familiar, apostando por un formato más cercano, con humor y emoción. Por el momento, queda por saber desde dónde se retransmitirán las Campanadas, pues desde hace años, Mediaset apostó por salir de la mítica Puerta del Sol de Madrid, buscando espacios distintos, como Lanzarote, Sevilla, Cádiz o Gran Canaria.

