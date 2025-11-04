‘OT 2025’ vive una emotiva gala 7 con una nueva expulsión y anuncia sus primeras firmas y conciertos

La Gala 7 de ‘Operación Triunfo 2025’ ha dejado momentos cargados de emoción, música y grandes anuncios. En una noche emitida en directo en España y en seis países de Latinoamérica, Laura Muñoz se convirtió en la sexta expulsada de la edición tras perder el duelo frente a Olivia, que consiguió el apoyo del 67% del público.

El programa arrancó con los 16 concursantes interpretando ‘Qué bonito es querer’ de Manuel Carrasco, antes de dar paso a las actuaciones individuales. La gala también contó con Nil Moliner como artista invitado, que puso en pie al público con su energía y optimismo. Tras la expulsión, Claudia Arenas fue elegida favorita de la semana con el 49% de los votos, mientras el jurado nominó a Tinho, Cristina, Guille Toledano y María Cruz. Finalmente, los profesores salvaron a Guille y los compañeros a Tinho, dejando a Cristina y María Cruz como nominadas de la próxima semana.

Como novedad, Prime Video ofreció por primera vez contenido exclusivo tras la gala, con una entrevista de Noemí Galera a la expulsada dentro de la Academia y la llegada en directo de los concursantes tras la gala. Un paso más en la experiencia interactiva que la plataforma está construyendo en torno al programa.

Durante la emisión, también se anunció una de las noticias más esperadas por los fans: las firmas oficiales de discos, que se celebrarán el sábado 15 de noviembre en Barcelona (Olímpic Arena de Badalona), Madrid (IFEMA Pabellón 12)y Valencia (L’Alqueria del Basket), de 10:00 a 13:00 horas. Para asistir será necesario disponer de una copia del álbum ‘Lo mejor de OT 2025: Parte 1’, ya disponible en preventa, y a la venta oficial el 14 de noviembre.

El broche final de la noche llegó con el anuncio de los primeros conciertos oficiales del tour de OT 2025. Los 16 concursantes se subirán al escenario el 3 de julio en Madrid (Movistar Arena), el 10 de julio en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el 18 de julio en Valencia (Roig Arena). Las entradas estarán disponibles en preventa el martes 4 de noviembre.