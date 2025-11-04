Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No todo fue política

El curioso pasado de Carlos Mazón como aspirante a Eurovisión con el grupo 'Marengo'

Compitió contra Sonia y Selena para representar a España en el festival de música

Carlos Mazón en el videocplip

Carlos Mazón en el videocplip / X

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha vuelto a poner de actualidad su pasado como cantante en el grupo 'Marengo', que llegó a presentarse a Eurovisión.

Integrante de 'Marengo'

Fue en el año 2011 cuando el grupo que Carlos Mazón lideró junto a otros músicos como Carlos Robles y Jorge Orts decidió participar en la preselección del festival de Eurovisión, donde compitieron contra Sonia y Selena o Auryn entre otros. Con la canción 'Y solo tú' trataron de representar a nuestro país, pero finalmente no lo consiguieron. No obstante, realizaron varios conciertos a nivel nacional.

Videoclip 'Me llamas'

Su presencia en todos los medios y redes sociales llevó a la viralización del videoclip de otra de sus canciones 'Me llamas'. Algunos usuarios destacaron que como cantante era indudablemente bueno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
  4. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
  5. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  6. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  7. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  8. Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro

La compra especulativa de vivienda, a debate: ¿qué partidos lo apoyan? ¿Se aprobará?

La compra especulativa de vivienda, a debate: ¿qué partidos lo apoyan? ¿Se aprobará?

Catalunya habilita créditos a interés cero para los granjeros afectados por la dermatosis nodular

Catalunya habilita créditos a interés cero para los granjeros afectados por la dermatosis nodular

Más de la mitad de los catalanes avala endurecer las penas de cárcel y expulsar a delincuentes inmigrantes

Más de la mitad de los catalanes avala endurecer las penas de cárcel y expulsar a delincuentes inmigrantes

El curioso pasado de Carlos Mazón como aspirante a Eurovisión con el grupo 'Marengo'

El curioso pasado de Carlos Mazón como aspirante a Eurovisión con el grupo 'Marengo'

El Gobierno cierra filas con Torres tras el informe de la UCO y lo desvincula del pelotazo de las mascarillas

El Gobierno cierra filas con Torres tras el informe de la UCO y lo desvincula del pelotazo de las mascarillas

El calentamiento global avanza hacia los 2,5 grados de media, uno por encima de la "línea roja"

El calentamiento global avanza hacia los 2,5 grados de media, uno por encima de la "línea roja"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación