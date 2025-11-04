El curioso pasado de Carlos Mazón como aspirante a Eurovisión con el grupo 'Marengo'

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha vuelto a poner de actualidad su pasado como cantante en el grupo 'Marengo', que llegó a presentarse a Eurovisión.

Integrante de 'Marengo'

Fue en el año 2011 cuando el grupo que Carlos Mazón lideró junto a otros músicos como Carlos Robles y Jorge Orts decidió participar en la preselección del festival de Eurovisión, donde compitieron contra Sonia y Selena o Auryn entre otros. Con la canción 'Y solo tú' trataron de representar a nuestro país, pero finalmente no lo consiguieron. No obstante, realizaron varios conciertos a nivel nacional.

Videoclip 'Me llamas'

Su presencia en todos los medios y redes sociales llevó a la viralización del videoclip de otra de sus canciones 'Me llamas'. Algunos usuarios destacaron que como cantante era indudablemente bueno.