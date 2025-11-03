Audiencias 02/11/2025
‘Supervivientes All Stars’ cierra su edición líder del domingo, con el especial de 'El Objetivo' consiguiendo un 7%
El reality de Telecinco baja más de tres puntos, mientras Ana Pastor destaca en laSexta por la actualidad política.
El debate final de ‘Supervivientes All Stars’ puso el broche definitivo a la segunda edición del formato de Telecinco. Después de más de dos meses en los Cayos Cochinos, los finalistas regresaron al plató de Mediaset para analizar su paso por el concurso. La cita se despidió como líder de su franja con un 11,7%, aunque el dato supone una bajada de 3,4 puntos respecto a la semana anterior.
La noche dominical también dejó un leve retroceso para el resto de cadenas. En Antena 3, ‘Una nueva vida’ marcó un 10,4%, perdiendo cuatro décimas en siete días, mientras que ‘La película de la semana’ de La 1 cayó al 10% con la emisión de ‘2 Guns’, ocho décimas menos que el domingo previo.
La sorpresa la dio laSexta, que modificó su programación para ofrecer un especial de ‘El objetivo’ centrado en la posible dimisión de Mazón. El programa de actualidad registró un 7%, superando los datos habituales del canal en esta franja. Por su parte, ‘Cuarto milenio’ se mantuvo estable en Cuatro con un 6,7%, mejorando ligeramente (+0,1) su resultado de la semana anterior.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “2 Guns”: 1.111.000 (10%)
Cine “En honor a la verdad (1996)”: 439.000 (8,7%)
Antena 3
Una nueva vida: 952.000 (10,4%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Debate final: 858.000 (11,7%)
laSexta
El Objetivo: Especial Aniversario de la DANA: 870.000 (7%)
Salvados: 366.000 (4,3%)
Cuatro
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 511.000 (3,9%)
Cuarto milenio: 664.000 (6,6%)
La 2
Imprescindibles: 265.000 (2,1%)
Al cielo con ella: 333.000 (3,1%)
Cachitos de hierro y cromo: 182.000 (2,6%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “El crucero de los sueños: Walbis Bay”: 116.000 (5,5%)
Antena 3
Una nueva vida: 136.000 (4,6%)
laSexta
Salvados: 135.000 (3,1%)
Salvados: 74.000 (3,1%)
Cuatro
Cuarto milenio: 277.000 (8,4%)
Fútbol americano: NFL “Washington Commanders – Seattle Seahawks”: 67.000 (4%)
La 2
Cachitos de hierro y cromo: 69.000 (1,9%)
Cachitos de hierro y cromo: 64.000 (3,2%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Ana y el rey”: 1.026.000 (11,3%)
Sesión de tarde 2 “Un horizonte muy lejano”: 808.000 (8,3%)
Aquí la Tierra: 1.364.000 (11,9%)
Antena 3
Multicine “Romance criminal”: 1.022.000 (11,2%)
Multicine 2 “Un embarazo peligroso”: 815.000 (8,9%)
Multicine 3 “Amor al atardecer”: 727.000 (6,8%)
Telecinco
Fiesta: 742.000 (8%)
Agárrate al sillón: 851.000 (7,7%)
laSexta
La Roca: 519.000 (5,6%)
Cuatro
Home Cinema "Pompeya (2014)": 545.000 (6%)
Home Cinema 2 "300: El origen de un imperio": 512.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar. Fin de semana: 357.000 (3,9%)
Grandes documentales: 171.000 (1,9%)
Lugares extraordinarios del mundo: 200.000 (2,2%)
Esto es España: 233.000 (2,5%)
Antiguas civilizaciones: 226.000 (2,3%)
Beatus Ille: 183.000 (1,7%)
Ciberdelitos: 155.000 (1,4%)
Argentina desde el aire: 228.000 (1,8%)
*En elaboración...
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
- Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio