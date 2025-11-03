Un inmisericorde Ferreras destroza a Mazón tras su dimisión como President de la Generalitat: "Miserable y falto de dignidad"

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha tenido una respuesta inmediata en ‘Al rojo vivo’, donde Antonio García Ferreras dedicó una de las aperturas más contundentes de la temporada. El periodista de laSexta no escatimó calificativos y arremetió sin filtros contra el dirigente del PP valenciano, cuya renuncia llega apenas un año después de la catástrofe de la DANA que sacudió la Comunitat.

“Carlos Mazón dice que ya no puede más, pero a esta hora sigue siendo presidente de la Comunidad Valenciana”, comenzó Ferreras con su habitual tono de denuncia, antes de subir el nivel de sus críticas. “Un Mazón sinvergüenza, miserable y mentiroso hasta el final. Su discurso de hoy, victimista, tramposo y falto de dignidad. Lleva un año insultando a las víctimas con su falta de sensibilidad, con sus mentiras. Ahora añade que las víctimas están siendo manipuladas, manejadas por el Gobierno de España”, exclamó visiblemente indignado.

El periodista subrayó que la renuncia de Mazón llega “tarde y mal”, acusándole de intentar desviar la atención sobre su gestión de la tragedia. “Dice que se va, pero no pronuncia la palabra dimisión. Anuncia que se va y, sin embargo, sigue en el cargo. Veremos hasta cuándo”, añadió Ferreras, cuestionando la coherencia del político popular.

El discurso de Mazón, pronunciado en el Palau de la Generalitat, había dejado entrever un profundo desgaste personal y político tras las duras críticas recibidas por la gestión de la DANA. Sin embargo, el tono del presidente en su despedida —en el que acusó al Ejecutivo central de instrumentalizar el dolor de las víctimas— fue interpretado por el presentador de laSexta como un nuevo intento de “blanquear su responsabilidad”.