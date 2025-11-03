'El hormiguero' se llena de estrellas de la televisión, la música y su invitado más polémico

‘El Hormiguero’ da la bienvenida a noviembre con una de las semanas más potentes de la temporada. El espacio de Antena 3, presentado por Pablo Motos, reunirá en su mesa a grandes rostros del cine, la televisión, la música y la literatura, con entrevistas que prometen entretenimiento y actualidad a partes iguales.

El lunes 3 de noviembre será Javier Cámara quien inaugure el mes en el plató. El actor regresa al programa para presentar 'Yakarta', su nueva serie para Movistar Plus+, que se estrena el 6 de noviembre. En ella interpreta a un profesor de educación física frustrado, exjugador olímpico de bádminton, cuya vida cambia al conocer a una joven con un talento especial.

El martes 4 de noviembre, el plató se llenará de glamour con la visita de William Levy y Paula Echevarría, protagonistas de 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime que verá la luz el 10 de noviembre. La ficción narra la historia de un hombre que intenta rehacer su vida en las Islas Canarias mientras esconde un oscuro pasado violento en México.

La música será la gran protagonista el miércoles 5, con la visita de Sergio Dalma, que presentará su nuevo álbum "Ritorno a Vía Dalma". El cantante vuelve a rendir homenaje a la música italiana con versiones de temas de Mina, Laura Pausini o Battiato, antes de iniciar una gira nacional en 2025.

Por último, el jueves 6 de noviembre, cerrará la semana Juan del Val, colaborador habitual del programa y reciente ganador del Premio Planeta 2025. El escritor presentará este relato ambientado en la alta sociedad sevillana sobre una mujer cuya vida da un giro inesperado al enamorarse de un joven de barrio, una historia que, en palabras del autor, “habla del amor verdadero en todas sus formas”.