Paz Padilla, destrozada un año después de la muerte de su hermano: "Lloro todos los días"

Un año después de la muerte de su hermano, Paz Padilla reconoce que esa pérdida aún le duele y mucho. Tanto es así que ayer acabó llorando en 'Fiesta' al ver imágenes de él y confesó entre lágrimas que llora "todos los días".

"Estamos en una fecha especial, pero estás con esa sonrisa y ese brillo. Supongo que el primer aniversario de la muerte de tu hermano es un momento delicado", le comentaba la presentadora. "No le pongo tiempo a nada. Pensar que ya deberías de dejar de llorar o estar bien, puede hacernos mucho daño. Yo lloro todos los días. Cuando no lloro por mi hermano, lloro por mi madre o por mi padre", respondía la humorista.

Justo después, el programa de Telecinco le mostró unas imágenes de su hermano y la actriz se desmoronó en el plató: "Mi hermano y yo nos llevábamos dos años. Me fui con él a Nepal y fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Estaba las 24 horas al completo con él", decía desconsolada.

Además, Padilla reconoció que sigue teniendo la misma opinión de la muerte y que a pesar del dolor, se puede ser feliz: "Hay que entender que todas las emociones son necesarias. Mi hermano me quería con locura y hablamos muchísimas veces sobre la muerte. Creo que hay que normalizar la muerte porque es lo que te hace disfrutar de la vida".