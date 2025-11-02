'¡Vaya Fama!'
El padre de Lamine Yamal se lanza a por la prensa del corazón y provoca un encontronazo: "No me toques"
El padre del futbolista del Barcelona impidió al equipo de 'Vaya fama' hacer su trabajo.
Lamine Yamal es la estrella por excelencia del Barcelona y su mudanza ha generado interés entre la prensa. El joven futbolista ha comprado la casa que en su día compartieron Piqué y Shakira y un equipo de '¡Vaya Fama!' se ha desplazado hasta la zona para ver cómo avanza la mudanza.
Sin embargo, no fue un reportaje amable, pues la reportera del programa de Telecinco se encontró con el padre de Yamal, que no le gustó tener cerca a los periodistas. "Váyase un poquito a dar una vuelta", pronunció ante las preguntas del programa.
Sin embargo, la reportera de Telecinco ha seguido preguntando y la tensión ha estallado. El padre del futbolista se ha dirigido hacia el equipo de '¡Vaya Fama!' y ha tapado la cámara: "Pero no me toques, eh... no me toques", se escucha decir a la reportera en ese momento.
