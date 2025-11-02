¿Despiden de manera fulminante a la jefa de meteorología de À punt que alertó de la Dana?

En plena crisis un año después de la DANA y con la sombra de la dimisión de Mazón y de la convocatoria electoral planeando sobre el tablero político valenciano, À Punt ha suprimido la plaza de la jefa de meteorología, Victòria Roselló, conocida por haber alertado de la DANA que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana en 2024 y por criticar la falta de reacción ante aquel temporal.

Esta medida se enmarca dentro de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la dirección, que amortiza 29 plazas y crea 31 nuevas. Entre los cambios destaca la desaparición de la jefatura de meteorología como puesto específico dentro del organigrama del ente.

El sindicato CCOO ha denunciado que la reestructuración se ha llevado a cabo con “urgencia” y sin una negociación real con la plantilla, lo que ha generado malestar entre los trabajadores. El comité de empresa ha convocado movilizaciones para exigir transparencia y una revisión del proceso.

Desde À Punt aseguran que la nueva RPT “no contempla despidos” y que Roselló podrá continuar en su puesto como meteoróloga de base, aunque sin responsabilidad de jefatura. La dirección sostiene que los cambios buscan una organización “más eficiente” y adaptada a las necesidades actuales del medio. Por lo que la meteoróloga no será despida, sino que solo cambia de puesto.