Audiencias 01/11/2025

'Coco' arrasa en La 1 y 'La ruleta de la suerte' amplía su liderazgo por la noche

'Bailando con las estrellas' baja del doble dígito, pero lidera su franja.

'La ruleta de la suerte' / 'Coco'

'La ruleta de la suerte' / 'Coco' / ANTENA 3/ LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'Coco' dio el campanazo ayer en la tarde de La 1. La película infantil se estrenó en TVE y lideró con un espectacular 19% y 1.682.000 espectadores, superando ampliamente sobre Antena 3 y el resto de cadenas en esa franja.

Por la noche, 'La ruleta de la suerte' subió hasta un 11,1% y 1.131.000 seguidores, mejorando 5 décimas respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Bailando con las estrellas' anota su peor dato de temporada y se queda en un 9,5%, aunque lidera su franja por su mayor duración.

En La 1, 'Bohemian Rhapsody' consigue un 9,2% y 892.000 fieles, superando a 'laSexta Xplica' (6,7%) y 'El Blockbuster' de Cuatro (6,4%).

En el pago, el partido entre el Real Madrid y el Valencia consigue un buen 8,4%, siendo segunda opción de su franja.

