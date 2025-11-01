'La roca'
Nacho García saca a la luz el secreto ritual que emplea Nuria Roca antes de su programa
El colaborador ha desvelado qué hace la presentadora de laSexta antes de dar las buenas tardes a los espectadores.
'La roca' se ha hecho un hueco en los fines de semana de laSexta y esta temporada también se emite los sábados. Hoy no ha sido menos a pesar de que era festivo, y Nacho García ha aprovechado para sacar a la luz un detalle sobre Nuria Roca.
Todo sucedió mientras en el programa repasaban los resultados de una encuesta a los espectadores, sobre si eran supersticiosos. El resultado arrojó que Galicia es la Comunidad Autónoma (34%) más supersticiosa seguida de Andalucía (31%) y Catalunya (30%).
"Menos mal que no soy supersticiosa", comentaba con cierta ironía la presentadora de la Sexta, echándose encima al resto de sus compañeros. "Ya hemos hablado aquí que Nuria tiene que empezar el programa mirándose la hora y, un minuto antes de empezar La Roca, ya está mirando el reloj", desveló Nacho García.
Para rematar, Juan del Val explicó que cuando su mujer ve un coche con matrícula capicúa en la autopista, cruza los dedos porque cree que da mala suerte: "Y luego dice que no es supersticiosa".
