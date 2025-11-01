Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halloween

María Casado da un susto de muerte a su compañera de 'Informativos Telecinco': "¡Ostras!"

La presentadora se disfrazó de Scream para asustar a su compañera en directo

'Informativos Telecinco

'Informativos Telecinco / Telecinco

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
La noche de Halloween suele alargarse, pero mucho más en televisión. Los programas suelen aprovechar también el día siguiente a Halloween para disfrazar a sus presentadores y colaboradores.

Es el caso de María Casado, que esta tarde le dio un susto de muerte a su compañera en 'Informativos Telecinco', Carmen Corazzini en pleno directo.

Mientras Corazzini trataba de explicar los orígenes y la evolución de esta tradición que poco a poco hemos adoptado, María Casado aparecía con la máscara de Scream justo detrás de su compañera y le daba un gran susto.

"¡Ostras!", comentaba la presentadora. "Truco o trato", decía Casado. Después de darse cuenta de que era su compañera, Corazzini se tomó con humor la broma: "Lleva así toda la mañana, dándole sustos a todo el personal", afirmaba antes de seguir contando las noticias del día.

