La 1 arrasa con su mejor octubre en 14 años, pero Antena 3 se mantiene líder por 15° mes consecutivo

Octubre se acaba sin cambios en la primera plaza de audiencias y Antena 3 se revalida como líder por 15° mes consecutivo. La cadena de Atresmedia cierra el décimo mes del año con un gran 13,1% de share y se consolida como la cadena más vista del país.

Aunque La 1 le ha puesto en algunos apuros, pues la cadena pública estaba por delante de su rival a día 15 de octubre, sin embargo no ha podido mantener el pulso el resto del mes. Aún así, con un 12,3% la cadena de TVE consigue su mejor octubre en 14 años, sustentado en los espectaculares datos de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros', el buen funcionamiento de la tarde y su sólido prime time (sobre todo de lunes a jueves).

En tercera posición encontramos a Telecinco, que mejora dos décimas respecto a septiembre, pero no evita marcar el peor octubre de su historia. Por último, la ajustada pelea entre laSexta y Cuatro se ha saldado con nueva victoria de la cadena de Atresmedia, que suma ya 52 meses por delante de su rival. Por su parte, Energy (2,5%) consigue liderar en la TDT.

Lo más visto del mes se pudo sintonizar en La 1, concretamente con el partido clasificatorio para el Mundial de 2026 entre España y Bulgaria, que reunió a cerca de 3,8 millones de espectadores. Sin embargo, el resto del ránking los domina Antena 3, con 18 de las 20 emisiones más vistas del mes.

En Informativos, el liderazgo de Antena 3 también es contundente con un 19,4%. Destaca el crecimiento de TVE que impulsa sus telediarios hasta el 13,8%.En la lucha del access, 'El Hormiguero' (15,9%) vence con claridad frente a 'La revuelta' (13,1%).

Aragón TV da la sorpresa y le arrebata el liderazgo a TV3 gracias a las fiestas del Pilar. La cadena autonómica aragonesa logra un 15,1% frente al 14,1% de la catalana.

Por grupos, Atremesdia se mantiene en lo alto y lidera octubre con un 25,9% pese a tener un canal menos de Mediaset, que se queda con un 24%. Por su parte, RTVE crece 4 décimas respecto a septiembre y logra un 18%.

El liderazgo por targets refleja la división del público entre Antena 3 y La 1. Mientras el canal de Atresmedia lidera entre las mujeres (15,2%), la pública lo hace entre los hombres (12,3%). En cambio, TVE se lleva al público entre 13 y 64 años, mientras que Antena 3 lidera entre los mayores de 65. Por último, Boing es la favorita entre el público infantil (de 4 a 12 años).

Por franjas, La 1 lidera la mañana (16,5%) y la tarde (11,4%), Antena 3 mantiene el control de la sobremesa (17,8%) y el prime time (14,2%) y Telecinco lidera el late night (14,3%).

El liderazgo por territorios también muestra la disputa que mantienen las dos principales cadenas. Antena 3 logra ser primera opción en Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias; La 1 controla Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja, C. Madrid, Extremadura e Illes Baleares. Aragón TV lidera en Aragón y en Catalunya domina TV3.