'Supervivientes All Stars' cierra su segunda edición por todo lo alto y firma máximo de temporada

La noche del jueves fue, sin duda, para ‘Supervivientes All Stars’. La gran final del reality de Telecinco, en la que Rubén Torres se proclamó ganador, alcanzó un 20,8% de share, su mejor dato de toda la edición. El programa sube casi dos puntos respecto a la semana anterior y se despide por la puerta grande como la emisión más vista del día, confirmando el tirón del formato en su recta final.

En el access prime time, ‘El hormiguero’ celebró sus 3.000 programas con una semana histórica, la más vista de la temporada. Su entrega del jueves firmó un 15,4%, aventajando en 3,6 puntos a ‘La revuelta’ de La 1, que anotó un 11,8%. El espacio de Pablo Motos se mantiene así como líder indiscutible de la franja.

Entre el resto de ofertas del prime time, ‘Futuro imperfecto’ continúa sólido con un 12,4%, pese a ceder siete décimas en siete días. En Antena 3, ‘La encrucijada’ retrocede hasta un 8,2%, mientras que ‘Horizonte’ protagoniza la subida de la noche en Cuatro al ascender hasta el 9,1%. En cambio, ‘laSexta Xplica!’ no logra destacar en su emisión de jueves y se queda en un discreto 4%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.406.000 (11,8%)

Futuro imperfecto: 931.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.868.000 (15,4%)

La encrucijada: 627.000 (8,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.399.000 (11,7%)

Supervivientes All Stars: 1.233.000 (20,8%)

laSexta

laSexta clave: 522.000 (4,7%)

El intermedio: 813.000 (6,7%)

laSexta Xplica: 262.000 (4%)

Cuatro

First dates: 711.000 (6,1%)

First dates: 970.000 (8,1%)

Horizonte: 553.000 (9,1%)

La 2

Cifras y letras: 580.000 (5%)

Cifras y letras: 747.000 (6,1%)

El cine de La 2 “El amor en su lugar”: 153.000 (1,4%)

Cine “Arthur Rambo”: 62.000 (1%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 274.000 (7,3%)

Futuro imperfecto: 157.000 (8,4%)

Antena 3

La encrucijada: 455.000 (10,4%)

La encrucijada: 110.000 (4,5%)

laSexta

Equipo de investigación: 56.000 (2,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 81.000 (4,2%)

La 2

Cine “Leonora Carrington y el juego surrealista”: 25.000 (0,9%)

*En elaboración...