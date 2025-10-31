Audiencias 30/10/2025
'Supervivientes All Stars' cierra su segunda edición por todo lo alto y firma máximo de temporada
La final coronó a Rubén Torres y arrasó en el prime time frente a la competencia.
La noche del jueves fue, sin duda, para ‘Supervivientes All Stars’. La gran final del reality de Telecinco, en la que Rubén Torres se proclamó ganador, alcanzó un 20,8% de share, su mejor dato de toda la edición. El programa sube casi dos puntos respecto a la semana anterior y se despide por la puerta grande como la emisión más vista del día, confirmando el tirón del formato en su recta final.
En el access prime time, ‘El hormiguero’ celebró sus 3.000 programas con una semana histórica, la más vista de la temporada. Su entrega del jueves firmó un 15,4%, aventajando en 3,6 puntos a ‘La revuelta’ de La 1, que anotó un 11,8%. El espacio de Pablo Motos se mantiene así como líder indiscutible de la franja.
Entre el resto de ofertas del prime time, ‘Futuro imperfecto’ continúa sólido con un 12,4%, pese a ceder siete décimas en siete días. En Antena 3, ‘La encrucijada’ retrocede hasta un 8,2%, mientras que ‘Horizonte’ protagoniza la subida de la noche en Cuatro al ascender hasta el 9,1%. En cambio, ‘laSexta Xplica!’ no logra destacar en su emisión de jueves y se queda en un discreto 4%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.406.000 (11,8%)
Futuro imperfecto: 931.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.868.000 (15,4%)
La encrucijada: 627.000 (8,2%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.399.000 (11,7%)
Supervivientes All Stars: 1.233.000 (20,8%)
laSexta
laSexta clave: 522.000 (4,7%)
El intermedio: 813.000 (6,7%)
laSexta Xplica: 262.000 (4%)
Cuatro
First dates: 711.000 (6,1%)
First dates: 970.000 (8,1%)
Horizonte: 553.000 (9,1%)
La 2
Cifras y letras: 580.000 (5%)
Cifras y letras: 747.000 (6,1%)
El cine de La 2 “El amor en su lugar”: 153.000 (1,4%)
Cine “Arthur Rambo”: 62.000 (1%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 274.000 (7,3%)
Futuro imperfecto: 157.000 (8,4%)
Antena 3
La encrucijada: 455.000 (10,4%)
La encrucijada: 110.000 (4,5%)
laSexta
Equipo de investigación: 56.000 (2,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 81.000 (4,2%)
La 2
Cine “Leonora Carrington y el juego surrealista”: 25.000 (0,9%)
*En elaboración...
- Nuria, la elegida por Dios
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: 'Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador