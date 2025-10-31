Escupitajos, agresiones y una visita a urgencias: así termina el segundo programa de ‘El show de los gemelos’

El segundo programa de ‘El show de los gemelos’, emitido este jueves 30 de octubre en YouTube, terminó de la peor manera posible: una violenta pelea, insultos, escupitajos y una visita a urgencias. Los hermanos Carlos y Daniel Ramos, creadores del canal Zona Gemelos, intentaban repetir el éxito viral de su primer episodio, pero el enfrentamiento entre sus invitadas Tania, Luisa, La Falete y La Marrash acabó descontrolándose hasta provocar una agresión real en pleno directo.

El formato, que busca recuperar el espíritu provocador de 'Crónicas Marcianas', reunió a varias figuras polémicas de internet con la intención de reconciliar a Tania y Luisa, enemigas públicas desde hace meses. Sin embargo, el supuesto debate degeneró rápidamente. Tania acusó a su rival de “buscar pelea y conflicto para ganar fama”, mientras Luisa respondió con graves acusaciones personales, lo que provocó que ambas comenzaran a gritarse y encararse.

La situación se desbordó por completo con la intervención La Falete, que tomó partido por Tania. Luisa reaccionó con empujones y tirones de pelo, y el caos se apoderó del plató. Mientras los gemelos intentaban separar a las participantes, La Marrash, otra de las colaboradoras, lanzó su bolso contra Carlos Ramos, impactándole en la cabeza y provocándole una brecha. El programa se cortó en ese instante, y poco después los presentadores confirmaban en sus redes sociales que Carlos había tenido que ser atendido en un hospital.

“Si hemos finalizado el directo es por causas mayores, actualmente nos encontramos en el hospital”, publicaron en X, acompañando el mensaje con una imagen del presentador con una venda en la cabeza. Horas más tarde, La Marrash pidió perdón en un directo de TikTok, mientras Carlos explicaba que le habían dado entre cinco y seis puntos de sutura, aunque aseguraba que no le guarda rencor.