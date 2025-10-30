Apuesta por las canciones
TVE anuncia ‘La casa de la música’, su nuevo gran proyecto musical para La 1
La corporación pública impulsa una nueva marca transversal que contará con un programa de actuaciones.
RTVE ha aprovechado su participación en el Bilbao International Music Experience (BIME) para dar el gran golpe musical de la temporada. La corporación pública lanzará ‘La casa de la música’, una nueva marca con la que pretende situar la música en el centro de su estrategia audiovisual y que tendrá su primer gran escaparate en un programa propio para La 1, previsto para el primer trimestre de 2026.
El proyecto se anunció durante la mesa redonda “De la pantalla al escenario: televisión y circuitos”, celebrada este jueves 30 de octubre. En ella, Sergio Calderón, director de TVE, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, adelantaron las primeras claves de esta iniciativa, que aspira a tender puentes entre la televisión, la industria musical y los nuevos públicos.
Calderón definió 'La casa de la música' como “un corazón desde el que se van a vertebrar muchas iniciativas”, subrayando su voluntad de que se convierta en un espacio común para artistas consagrados y emergentes. En palabras del directivo, RTVE vive “un momento histórico” tras rejuvenecer su modelo de programación: “Creemos que el lenguaje de la música es el vehículo perfecto para poder llegar a todos los públicos”.
La cadena pública confirma así su regreso al formato musical en prime time, una demanda constante del público y de la industria. El nuevo espacio de La 1 contará con actuaciones de distintos estilos y con la participación de artistas de diferentes generaciones. Aunque RTVE no ha revelado aún el formato ni la franja de emisión, sí ha confirmado que el proyecto será “una celebración de la música en directo” y formará parte de una estrategia transversal que se extenderá a series, documentales y contenidos digitales.
Además, durante el encuentro, RTVE reafirmó su compromiso con el Benidorm Fest 2026, que volverá a ser uno de los grandes escaparates musicales del país. Eizaguirre recordó que el certamen “es un punto de encuentro entre generaciones y estilos”, poniendo como ejemplo el éxito internacional de Nebulossa, que tras su paso por Eurovisión ha actuado en Miami y próximamente lo hará en México.
La corporación también destacó su colaboración con Univision, fortalecida tras los Latin Grammy celebrados en Sevilla en 2023, como muestra de su estrategia de conexión entre España y Latinoamérica. Esa alianza, aseguraron, será fundamental dentro del ecosistema de 'La casa de la música', que buscará proyectar la diversidad sonora de ambos lados del Atlántico.
- Nuria, la elegida por Dios
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- La huelga del metal logra parar la fábrica de Ebro y complica los suministros a Seat
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas