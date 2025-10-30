TVE anuncia ‘La casa de la música’, su nuevo gran proyecto musical para La 1

RTVE ha aprovechado su participación en el Bilbao International Music Experience (BIME) para dar el gran golpe musical de la temporada. La corporación pública lanzará ‘La casa de la música’, una nueva marca con la que pretende situar la música en el centro de su estrategia audiovisual y que tendrá su primer gran escaparate en un programa propio para La 1, previsto para el primer trimestre de 2026.

El proyecto se anunció durante la mesa redonda “De la pantalla al escenario: televisión y circuitos”, celebrada este jueves 30 de octubre. En ella, Sergio Calderón, director de TVE, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, adelantaron las primeras claves de esta iniciativa, que aspira a tender puentes entre la televisión, la industria musical y los nuevos públicos.

Calderón definió 'La casa de la música' como “un corazón desde el que se van a vertebrar muchas iniciativas”, subrayando su voluntad de que se convierta en un espacio común para artistas consagrados y emergentes. En palabras del directivo, RTVE vive “un momento histórico” tras rejuvenecer su modelo de programación: “Creemos que el lenguaje de la música es el vehículo perfecto para poder llegar a todos los públicos”.

La cadena pública confirma así su regreso al formato musical en prime time, una demanda constante del público y de la industria. El nuevo espacio de La 1 contará con actuaciones de distintos estilos y con la participación de artistas de diferentes generaciones. Aunque RTVE no ha revelado aún el formato ni la franja de emisión, sí ha confirmado que el proyecto será “una celebración de la música en directo” y formará parte de una estrategia transversal que se extenderá a series, documentales y contenidos digitales.

Además, durante el encuentro, RTVE reafirmó su compromiso con el Benidorm Fest 2026, que volverá a ser uno de los grandes escaparates musicales del país. Eizaguirre recordó que el certamen “es un punto de encuentro entre generaciones y estilos”, poniendo como ejemplo el éxito internacional de Nebulossa, que tras su paso por Eurovisión ha actuado en Miami y próximamente lo hará en México.

La corporación también destacó su colaboración con Univision, fortalecida tras los Latin Grammy celebrados en Sevilla en 2023, como muestra de su estrategia de conexión entre España y Latinoamérica. Esa alianza, aseguraron, será fundamental dentro del ecosistema de 'La casa de la música', que buscará proyectar la diversidad sonora de ambos lados del Atlántico.