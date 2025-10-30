Nacho Abad no se muerde la lengua y califica de esta manera la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

Pedro Sánchez es esta mañana el protagonista de todas las tertulias políticas junto a Carlos Mazón. El presidente del Gobierno comparece en estos momentos en el Senado a petición del PP para explicar su versión sobre el caso Koldo, Abalos y Cerdán.

Todas las televisiones se han volcado con la comparecencia del presidente y Nacho Abad también ha querido dar su opinión en 'En boca de todos': "Me parece una mezcla entre el Club de la Comedia porque me he reído en varias ocasiones, y la bronca como si fuera la barra de un bar".

"Sánchez está acostumbrado a que le obedezcan", continuaba comentando el presentador. "Creo que le está costando aceptar que le interrumpan y que le critiquen", ha rematado desde la tertulia de Cuatro.

Por último, el presentador quiso criticar la forma de responder de Sánchez a si había cobrado dinero en efectivo por parte del Partido Socialista: "Solo tenía que decir sí o no y ha tardado cinco minutos. Después de la charla ha admitido que una vez le dieron gastos en efectivo dentro de un sobre, pero que no lo recordaba bien".