Teoría sin pruebas
Ketty Garat apunta a que el Gobierno manipula las audiencias de TVE: "Básicamente para propagar bulos"
La periodista señala a la pública y apunta que el Ejecutivo controla las audiencias de La 1, una acusación sin base que la empresa de medición ha negado.
La escalada política y mediática entre el Gobierno y ciertos espacios televisivos ha llegado este jueves a un nuevo punto de tensión. En 'El programa de Ana Rosa', la periodista Ketty Garat insinuó que el Ejecutivo estaría manipulando las audiencias de TVE . La afirmación, carente de pruebas, surge después del notable crecimiento de La 1, que ha encadenado sus mejores registros en años gracias al impulso de 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'.
El comentario se produjo durante el debate posterior a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, donde el presidente criticó el papel de Telemadrid dentro de “la máquina del fango”. A partir de ahí, Garat apuntó directamente a TVE: “No fue Telemadrid, sino Televisión Española, la que alentó y propagó el bulo de la bomba lapa… Si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos… lecciones, ni una”.
La teoría de una supuesta compra o manipulación de Kantar Media para beneficiar a la televisión pública ya había circulado en algunos medios digitales de línea conservadora, aunque nunca se había expresado en directo en televisión. La compañía respondió rápidamente a estas insinuaciones, asegurando a VerTele que no ha habido ningún cambio en el panel de audimetría y que “el sistema de medición se realiza de la misma forma y con la misma muestra que siempre”.
Pese al desmentido oficial, el tema siguió en el programa, donde varios tertulianos insistieron en que el Gobierno “se dedica a señalar a periodistas molestos”. Sin embargo, el intento de convertir el éxito de audiencia de La 1 en un asunto político ha generado críticas por parte de profesionales del sector, que recuerdan que la empresa que mide las audiencias es privada, de capital internacional y con auditorías externas que garantizan la fiabilidad de los datos.
- Nuria, la elegida por Dios
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- La huelga del metal logra parar la fábrica de Ebro y complica los suministros a Seat
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas