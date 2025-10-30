Johnny Depp dona 65.000 euros a la escuela de música de Massanassa para reconstruir su centro arrasado por la DANA

La DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó más de 230 muertos y 17.000 millones de euros en pérdidas, sigue marcando a las comunidades más afectadas. Este martes, los reyes Felipe VI y Letizia presidieron en Valencia el homenaje a las víctimas, donde el monarca reiteró su apoyo a los damnificados: “Queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”. Pero el respaldo ha llegado también desde fuera del país, con un gesto inesperado de Johnny Depp, que ha donado 65.000 euros al Centro de Instrucción Musical de Massanassa (CIM).

El actor y músico estadounidense, guitarrista de la banda Hollywood Vampires, conoció el impacto de la DANA durante su visita al Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se mostró profundamente conmovido por las imágenes de la tragedia. “Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar. Todo nuestro corazón está con la gente de España”, dijo entonces. Ahora ha hecho realidad esa promesa con una contribución que permitirá reparar la sede del CIM y reponer los instrumentos perdidos durante las riadas que arrasaron la Huerta Sur de Valencia.

El presidente de la sociedad musical, que cuenta con casi 500 socios y más de 100 alumnos, se ha mostrado emocionado: “Su apoyo llega en un momento muy difícil y nos devuelve la esperanza para seguir adelante”. Desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) también han agradecido el gesto del intérprete, subrayando que “la solidaridad no entiende de fronteras ni idiomas”.

El CIM de Massanassa, una institución centenaria, aún no ha podido retomar su actividad habitual, pero ha anunciado que organizará un concierto de agradecimiento cuando reabra sus puertas, en honor a todas las personas e instituciones que han colaborado en su reconstrucción.

Depp, que ha mostrado su lado más solidario en numerosas ocasiones —visitando hospitales infantiles disfrazado de su personaje Jack Sparrow o donando fondos a centros médicos de todo el mundo—, ha vuelto a demostrar su compromiso humano. En palabras de la FSMCV, su gesto “trasciende la fama y recuerda que la música, como la solidaridad, es un lenguaje universal”.