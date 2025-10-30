Enrique Iglesias se consolida como el español más internacional con sus show en India y Abu Dhabi

Enrique Iglesias continúa escribiendo su propia leyenda y llevando su música a todos los rincones del planeta. El artista español más internacional en activo ha hecho de la constancia una seña de identidad. Desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1995 —hace ya tres décadas—, su éxito, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, no tiene comparación. No solo ha conquistado escenarios y listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, sino que su proyección global le ha llevado a actuar en los lugares más remotos del mundo. Así ha sido y así seguirá siendo.

Este fin de semana, Enrique Iglesias se encuentra en Oriente Medio para ofrecer tres conciertos con todas las entradas agotadas en cuestión de horas. El primero tuvo lugar ayer en Mumbai, en el recinto MMRDA Grounds, donde repetirá esta misma noche ante 60.000 personas. Otro logro más para un artista que forma parte de un grupo muy reducido de músicos capaces de alcanzar múltiples discos de platino tanto en formato físico como en streaming, acumulando más de 180 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

El segundo concierto se celebrará el próximo 1 de noviembre en Abu Dabi, en el Etihad Arena, donde Enrique Iglesias también ha colgado el cartel de “no hay entradas”. Muy pocos artistas internacionales serían capaces de conseguir algo así; aún menos los de habla hispana. Y entre los españoles, solo Enrique Iglesias ha logrado firmar tres sold outs consecutivos en Oriente Medio, reuniendo en total a casi 80.000 seguidores. No en vano, es el artista español más escuchado en plataformas de streaming a nivel global.

Su último álbum, FINAL (Vol.2), acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, y su éxito ASÍ ES LA VIDA, junto a María Becerra, ha vuelto a marcar un hito mundial. En estos conciertos en Oriente Medio, Enrique Iglesias ha vuelto a demostrar que posee uno de los repertorios más emblemáticos de la música en español. Su trayectoria, a ambos lados del Atlántico, como pionero del pop urbano, ha servido de inspiración y guía para toda una generación de artistas, consolidando a la música española en el panorama internacional. Según la prestigiosa publicación Billboard, Enrique Iglesias es, a día de hoy, el artista latino más grande de la historia, avalado por sus cifras de ventas y sus innumerables números uno.