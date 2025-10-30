‘La que se avecina’ aterriza en Telecinco con su temporada 14 y le arrebata una de las noches a ‘Gran hermano’

Telecinco reestructura su prime time con un movimiento inesperado. La cadena ha anunciado el regreso en abierto de 'La que se avecina', cuya temporada 14 se emitirá a partir del martes 4 de noviembre a las 23:00 horas, justo después de 'La isla de las tentaciones'. Este cambio supone que la comedia de los hermanos Caballero le arrebata a 'Gran hermano 20' una de sus noches históricas en la programación.

La temporada 14 de 'La que se avecina' se estrenó originalmente en Prime Video en noviembre de 2023, aunque Telecinco emitió su primer episodio a modo promocional el 8 de noviembre de ese mismo año. Ahora, casi dos años después, la cadena recupera la ficción para su emisión completa en abierto, consolidando así su apuesta por contenidos reconocibles y de gran arraigo en su audiencia.

Este movimiento llega mientras la productora Contubernio Films y Prime Video preparan el estreno de la temporada 16, que incluirá un pase especial del capítulo 200 en cines. Una celebración que marca el sólido recorrido de la comedia más longeva de la televisión española, con dieciséis temporadas y un universo propio que sigue expandiéndose.

Con el regreso de la serie, Telecinco ajusta su parrilla semanal. 'Gran hermano 20', que se estrenará el jueves 6 de noviembre, perderá su tercera gala semanal, la que tradicionalmente presentaba Carlos Sobera. El reality quedará reducido a dos noches: la gala principal de los jueves, de Jorge Javier Vázquez, y el debate dominical con Ion Aramendi. A cambio, la cadena lanzará un programa diario en directo en las tardes a partir de las 20:15 horas, conducido por Jorge Javier Vázquez, con el objetivo de reforzar su franja vespertina.