Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 29/10/2025

'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde

Por la noche, los especiales de laSexta y Cuatro sobre la DANA pinchan en audiencia

'El 1%' / 'Homaje DANA'

'El 1%' / 'Homaje DANA' / ANTENA 3/ LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.

Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.

Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
  4. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  5. La huelga del metal logra parar la fábrica de Ebro y complica los suministros a Seat
  6. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  7. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  8. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio

'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde

'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde

Así es el barrio de Terra Nostra, en Montcada i Reixac, que recibe miles de visitas por su decoración de Halloween

Así es el barrio de Terra Nostra, en Montcada i Reixac, que recibe miles de visitas por su decoración de Halloween

Carles Alastuey, asociación Después del Suicido: "La IA no está pensada para nuestra salud"

Carles Alastuey, asociación Después del Suicido: "La IA no está pensada para nuestra salud"

DIRECTO UCRANIA | Trump ordena pruebas con armas nucleares tras los ensayos de Rusia

DIRECTO UCRANIA | Trump ordena pruebas con armas nucleares tras los ensayos de Rusia

DIRECTO GAZA | Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

DIRECTO GAZA | Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

EstarB: el nuevo servicio de apoyo psicológico y emocional para jóvenes

EstarB: el nuevo servicio de apoyo psicológico y emocional para jóvenes

Detenidos por el robo en el Louvre, en directo: quiénes son y última hora de la investigación

Detenidos por el robo en el Louvre, en directo: quiénes son y última hora de la investigación

¿Qué es la 'droga Barbie'? Así es el Melanotan II que preocupa a las autoridades sanitarias

¿Qué es la 'droga Barbie'? Así es el Melanotan II que preocupa a las autoridades sanitarias