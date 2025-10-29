Telecinco reorganiza sus tardes: nuevo formato diario de 'Gran hermano' con Jorge Javier y ajusta 'El tiempo justo' de Joaquín Prat

Telecinco prepara una reorganización estructural de sus tardes para afrontar la llegada de 'Gran Hermano 20'. La cadena ha decidido dar protagonismo al reality en su franja vespertina con 'GH. La vida en directo'.

Será un nuevo formato, presentado también por Jorge Javier Vázquez y que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas, una vez comience la nueva edición del reality. En la tarde del viernes, será Nagore Robles quien asuma el rol de presentadora.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de ‘GH’, conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Este revulsivo cambia por completo las tardes de Telecinco, que desde el estreno de 'GH' quedarán así: