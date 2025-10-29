Cambio radical
Telecinco reorganiza sus tardes: nuevo formato diario de 'Gran hermano' con Jorge Javier y ajusta 'El tiempo justo' de Joaquín Prat
La cadena ofrecerá un nuevo programa del reality, que será emitido de lunes a viernes a partir de las 20:15h.
Telecinco prepara una reorganización estructural de sus tardes para afrontar la llegada de 'Gran Hermano 20'. La cadena ha decidido dar protagonismo al reality en su franja vespertina con 'GH. La vida en directo'.
Será un nuevo formato, presentado también por Jorge Javier Vázquez y que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas, una vez comience la nueva edición del reality. En la tarde del viernes, será Nagore Robles quien asuma el rol de presentadora.
Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de ‘GH’, conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.
Este revulsivo cambia por completo las tardes de Telecinco, que desde el estreno de 'GH' quedarán así:
- 15:45 El tiempo justo
- 17:45 El diario de Jorge
- 19:15 Agárrate al sillón
- 20:15 GH: La vida en directo
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona