Noemí Galera se suma a las críticas y también pide la dimisión de Mazón desde 'Operación Triunfo': "Hay gente que está sufriendo"

Noemí Galera también se suma a las críticas de Nacho Abad y Patricia Pardo y ha pedido hoy, un año después de la DANA y desde la academia de 'Operación Triunfo', la dimisión de Carlos Mazón.

"Hace un año de la DANA de Valencia. Estaría bien que le dedicáramos el día de hoy a la familia de las víctimas", decía Galera durante un ensayo grupal con Manu Guix en la sala del piano.

La directora se mostró muy emocionada y afirmó que le "toca un poquito de cerca", esta tragedia porque tiene "muchos amigos allí". "Es un día terrible, hay gente que está sufriendo muchísimo", decía a los concursantes.

Después, usó un tono más serio para afirmar que hay "políticos muy incompetentes": "Esto lo digo en nombre de Noemí Galera, no de Operación Triunfo: Mazón dimisión, es lo único que pido, que pedimos la gente de bien".

Además, durante la hora de la comida, todos los concursantes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas fallecidas por la DANA.