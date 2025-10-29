Dana
Noemí Galera se suma a las críticas y también pide la dimisión de Mazón desde 'Operación Triunfo': "Hay gente que está sufriendo"
La directora de la academia pidió la dimisión del presidente un año después de la DANA y aseguró que es "lo que pide la gente de bien"
Nacho Abad insulta a Mazón llamándole "canalla" y Patricia Pardo critica su presencia en el funeral a las víctimas de la DANA
Noemí Galera también se suma a las críticas de Nacho Abad y Patricia Pardo y ha pedido hoy, un año después de la DANA y desde la academia de 'Operación Triunfo', la dimisión de Carlos Mazón.
"Hace un año de la DANA de Valencia. Estaría bien que le dedicáramos el día de hoy a la familia de las víctimas", decía Galera durante un ensayo grupal con Manu Guix en la sala del piano.
La directora se mostró muy emocionada y afirmó que le "toca un poquito de cerca", esta tragedia porque tiene "muchos amigos allí". "Es un día terrible, hay gente que está sufriendo muchísimo", decía a los concursantes.
Después, usó un tono más serio para afirmar que hay "políticos muy incompetentes": "Esto lo digo en nombre de Noemí Galera, no de Operación Triunfo: Mazón dimisión, es lo único que pido, que pedimos la gente de bien".
Además, durante la hora de la comida, todos los concursantes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas fallecidas por la DANA.
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona