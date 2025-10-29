Netflix renueva 'Muertos S.L.' por una cuarta temporada

La comedia negra 'Muertos S.L.', creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, ha sido renovada para una cuarta temporada, según ha podido YOTELE en exclusiva. La decisión llega apenas unos meses después de que la serie protagonizara un significativo cambio: las dos primeras temporadas se estrenaron en Movistar Plus+ y, de forma sorpresa, la tercera temporada pasó a estrenarse en Netflix el pasado agosto de 2025.

La serie se ambienta en la funeraria Torregrosa y pone el foco en los entresijos de ese negocio familiar tras la muerte del fundador, con personajes excéntricos, situaciones absurdas y humor negro de alto voltaje. El reparto, dirigido por Carlos Areces como protagonista, se ha consolidado como uno de los puntos fuertes del formato.

El cambio de plataforma y su renovación por una cuarta temporada supone un nuevo voto de confianza en los hermanos Caballero, que tras el éxito de 'Machos alfa', que pronto estrenará su cuarta tanda, seguirá contando con ambos en este proyecto, cuya temporada ya estaba escrita antes de recibir esta luz verde oficial, tal y como desveló Vertele.

Cabe recordar que la tercera temporada de la ficción finalizó con los personajes de Diego Martín y Carlos Areces empezando una competición por hacerse con la dirección de Funeraria Torregrosa tras el despido del personaje de Amaia Salamanca.