Un año de la DANA
Nacho Abad insulta a Mazón llamándole "canalla" y Patricia Pardo critica su presencia en el funeral a las víctimas de la DANA
Hoy se cumple un año de la DANA y los programas de televisión han recordado la tragedia del pasado 29 de octubre, centrando las críticas en el presidente valenciano.
Un año de la DANA: guía de cómo se preparan las televisiones para tratar el aniversario de la mayor tragedia climática ocurrida en Valencia
Un año después de la DANA, la televisión se vuelve a volcar con la tragedia vivida el pasado 29 de octubre de 2024, sobretodo en la Comunidad Valenciana. Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' ha aprovechado para cargar e insultar a Mazón.
El presentador de Cuatro ha reaccionado a la comparecencia institucional que ha ofrecido el presidente valenciano: "Dice que no es el día para la confrontación, pero yo creo que todos los días son para asumir responsabilidades que nadie ha asumido. Además, ha dicho que trataron de hacerlo lo mejor posible y a mí me resulta doloroso e incluso grotesco que este señor siga al frente de la Comunidad Valenciana solidarizándose con las víctimas cuando él estaba en el Ventorro".
"Ha mentido como un canalla y está ocultando datos, no entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana", ha añadido Abad.
Desde 'Vamos a ver', Patricia Pardo también ha sido muy dura con el líder valenciano del PP, pero en este caso la presentadora se ha quejado de la presencia de Mazón en el funeral de las víctimas, al que ha confirmado su asistencia: "Los familiares de las víctimas han dicho que no le quieren allí. Mira que no me gusta decir tacos, pero yo me preguntó qué coño hace allí Mazón".
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona