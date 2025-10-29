Nacho Abad insulta a Mazón llamándole "canalla" y Patricia Pardo critica su presencia en el funeral a las víctimas de la DANA

Un año después de la DANA, la televisión se vuelve a volcar con la tragedia vivida el pasado 29 de octubre de 2024, sobretodo en la Comunidad Valenciana. Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' ha aprovechado para cargar e insultar a Mazón.

El presentador de Cuatro ha reaccionado a la comparecencia institucional que ha ofrecido el presidente valenciano: "Dice que no es el día para la confrontación, pero yo creo que todos los días son para asumir responsabilidades que nadie ha asumido. Además, ha dicho que trataron de hacerlo lo mejor posible y a mí me resulta doloroso e incluso grotesco que este señor siga al frente de la Comunidad Valenciana solidarizándose con las víctimas cuando él estaba en el Ventorro".

"Ha mentido como un canalla y está ocultando datos, no entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana", ha añadido Abad.

Desde 'Vamos a ver', Patricia Pardo también ha sido muy dura con el líder valenciano del PP, pero en este caso la presentadora se ha quejado de la presencia de Mazón en el funeral de las víctimas, al que ha confirmado su asistencia: "Los familiares de las víctimas han dicho que no le quieren allí. Mira que no me gusta decir tacos, pero yo me preguntó qué coño hace allí Mazón".